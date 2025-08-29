「寶島有愛公益巡眼」 送愛北海岸為低收配眼鏡

快訊

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
公益巡眼活動不只是檢查視力、驗光與配鏡，還初步的檢測眼球有無病變，也告知受測民眾，就醫與正確用眼的相關知識。 圖／紅樹林有線電視提供
公益巡眼活動不只是檢查視力、驗光與配鏡，還初步的檢測眼球有無病變，也告知受測民眾，就醫與正確用眼的相關知識。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓偏鄉地區的低收家戶能有精彩美好的視野，寶島光學科技股份有限公司辦理的寶島有愛公益巡眼活動前進北海岸，目標為金山、萬里、三芝、石門及瑞芳五區的低收家戶民眾提供檢查視力與免費配眼鏡服務，藉此要為低收家戶減輕配鏡的負擔，並且給予正確的視力保健知識。

寶島眼鏡北市處長陳永承表示，寶島眼鏡深耕台灣寶島已久，透過公益活動希望能夠照顧到弱勢民眾的視力與保健，也很感謝區公所們願意一起攜手，給予寶島眼鏡前進地方為民服務的機會，未來有機緣會持續辦理下去。

寶島眼科營運長許正格說，很榮幸能促成這場巡迴北海岸五區的公益配鏡活動。而活動不只是檢查視力、驗光與配鏡，在視力檢查環節，驗光師還初步的檢測眼球有無病變，像是是否有白內障初期症狀等等，並且也會告知受測民眾，就醫與正確用眼的相關知識，讓民眾不只是得到一副新眼鏡，更加瞭解視力與眼睛如何保健。

萬里區長黃雱勉出席活動感謝寶島眼鏡的善舉，也提醒民眾，從即日起開跑的寶島有愛公益巡眼活動，只要是設籍在金山、萬里、三芝、石門及瑞芳五區，符合低收資格，並年滿6歲的民眾都可以來接受服務。而寶島眼鏡也準備了700副的眼鏡免費做公益，期待在公益活動的幫助下，北海岸地區低收居民的視野都能更精彩與美好。

