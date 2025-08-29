快訊

AI站長降低公車司機分心 蔣萬安為這問題要與業者座談

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
蔣萬安裁示，公運處統整道安委員的建議加以評估，尤其考量到長輩需求。記者邱書昱／攝影
蔣萬安裁示，公運處統整道安委員的建議加以評估，尤其考量到長輩需求。記者邱書昱／攝影

為了降低搭乘公車的乘客詢問問題，導致司機得邊開車邊分心回答的狀況，雙北公車業者開發的AI站長「阿明」，經過試辦之後，北市公運處今在道安會報分享成果，有93％使用後不再問司機問題。台北市長蔣萬安裁示，針對司機荒，將和主要公車業者座談，盼解決問題。

公運處介紹，不少民眾會在公車候車亭研究行車路線，又或一輛公車進站就跳上車，而向公車司機詢問站點，導致司機在開車之餘要分心回答問題，為此，雙北公車業者開發的AI公車站長「阿明」，希望能替司機回答乘客問題。

公運處說，研發「阿明」之前先搜集乘客平時會問哪些問題，包含目的地、公車路線、等候公車方向等。同時也詢問司機會被問哪些問題，將種種狀況及問題導入大數據當中，也不會大海撈針，讓回覆更為準確。

在經過睽違一個禮拜的測試訓練，公運處報告乘客使用「阿明」體驗，搜集到561位意見，82％對服務滿意，體驗者中，有61%是有問過司機問題，裡面又有93％認為使用「阿明」後可以減少問司機問題。

不過，也有民眾回饋在語音、口音辨識上會有失敗，以及QR Code掃描時，不同廠牌型號手機會有不順暢等，公運處說，會持續調教優化，6個月完成新系統的修正運作。

道安委員建議，語音辨識應該多加入台語功能；公車路線圖可以像捷運有方向性，網站的資訊文字可以放大等。

蔣萬安裁示，公運處統整道安委員的建議加以評估，尤其考量到長輩需求，使用上能更完善，同時也提到建置經費，若經費龐大是否能先以既有APP整合或Google Map結合。

另外，蔣萬安也提及面堆公車業者司機荒，已影響到公運服務安全性，因此他安排幾家主要業者進行會談，面對面溝通，盼能有效協助業者。

AI 北市 蔣萬安 公車路線

