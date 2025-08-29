不只是演唱會！潮台北邀產業鏈 各國60多品牌齊聚媒合

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
華納音樂與蓋亞高校攜手策展，現場也有機台能與民眾互動。。記者邱書昱／攝影
北市府舉辦「潮台北TRENDY TAIPEI」計畫，利用系列演唱會、產業論壇，串起上下中下游的產業鏈。其中，品牌策展邀集到各國Live House、音樂節等60多個品牌、百位國際嘉賓前來，也進行城市觀光及行銷，透過音樂創造獨一無二的城市亮點及價值。

台北流行音樂中心表示，今年音樂博覽會以「Tune in to Taiwan. Sync with Asia.」為策展主題，透過品牌策展、媒合交流、跨國共演等多元形式，邀請近百位國際貴賓到訪，以及亞太十國的精彩演出之外，也創造流行音樂商機、締結未來合作，將台灣優秀音樂人及作品帶向國際市場。

北流介紹，連續3天在北流文化館盛大登場，匯聚超過60個品牌橫跨音樂產業上、中、下游的重要品牌，全面呈現產業鏈的多元風貌，展覽共分為三大主題展區，包含「特邀品牌」、「音樂產業夥伴」及「音樂節品牌」。

位在東京澀谷的Live House場館方duo MUSIC EXCHANGE也參展。duo MUSIC EXCHANGE表示，場館提供365天舉辦樂團、創作歌手、地下偶像等音樂表演空間，更不乏世界各國藝人前來，除了支援日本藝人進軍亞洲海外市場，近年也希望讓台灣藝人赴日發展的敲門磚。

duo MUSIC EXCHANGE說，台灣樂團包含拍謝少年、怕胖團、老王樂隊、持修等到澀谷的場館演出，近期也推出宇宙人主唱小玉和daisuke katayama合作推出歌曲「森林與星星的約定」，期許未來有更多台日間合作成果展現。

另外，全台首檔大型樂團養成節目「樂團祭」也參展。出品方的五条文化執行長周祐楷說，「樂團祭」除了集結24組樂團，打破傳統選秀節目的公式，不設評審、不分戰隊，一場屬於音樂人的冒險，預告節目將於8月31日開播。

北流補充，這次也首度匯集文化部影視局、北市府文化局、文策院、高流及北流共同陳設，展現官方對於流行音樂產業的高度扶植，展位象徵音樂人的創作旅程，透過人才培育、資金支持、產業升級與國際市場拓展提供重要資源。

展覽首度匯集文化部影視局、北市府文化局、文策院、高流及北流共同陳設。記者邱書昱／攝影
樂團 品牌 北市 台北流行音樂中心

