健身房空氣差 北市大安運動中心、World Gym兩分店不合格

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市環保局稽查World Gym西門店的室內空品。圖／北市環保局提供
北市環保局稽查World Gym西門店的室內空品。圖／北市環保局提供

台灣健身運動盛行，北市環保局專案稽查轄內公告列管的運動健身場所室內空氣品質，其中大安運動中心、World Gym西門店及台北松隆店的細菌或二氧化碳濃度超過管制標準。環保局已要求業者限期改善，並在場所入口張貼不合格標示。

環保局7月至8月至26處列管運動健身場所稽查，檢測室內空氣品質，結果有3處室內空品超標，包括香港商世界健身事業有限公司（World Gym）西門分公司、台北松隆店二氧化碳濃度分別為1075 ppm及1185 ppm，以及北市大安運動中心細菌數達2034CFU/m3，分別超過二氧化碳管制標準1000 ppm及細菌管制標準1500 CFU/m3。

環保局指出，目前已在場所入口張貼不合格標示，也已要求業者限期9月18日前改善，若逾期未改善者，將依法處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

環保局說，民眾前往健身場所，主要是為了促進健康，若場館未注意室內空品，反而讓消費者暴露在健康風險中，加上運動健身中心人流量及民眾運動時換氣量較大，如有潮濕髒汙的區域或空氣未能有效流通，易有細菌數、二氧化碳濃度過高。

環保局指出，不只會導致暈眩、呼吸喘，尤其氣喘患者可能引發氣喘，其他像是地毯塵蟎或擺設清潔衛生也要留意，建議可以加強通風換氣或請專業空調廠商加裝紫外燈等殺菌設備。

體育局回應，大安運動中心於8月20日完成全面消毒，體育局要求委託營運廠商加強日常清消、人潮較多時應適時分流，也會不定期派員現場稽查，確保場館整潔舒適；此外，體育局將針對民營運動場館業者加強宣導，整體環境務必符合法規標準。

北市大安運動中心的室內空品檢測超標。圖／北市環保局提供
北市環保局稽查大安運動中心的室內空品。圖／北市環保局提供
北市大安運動中心的室內空品檢測超標。圖／北市環保局提供
World Gym台北松隆店室內空品的二氧化碳濃度超過管制標準。圖／北市環保局提供
北市 健身 環保局 運動中心

