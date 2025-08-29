再槓北市長照涵蓋率倒數第3 衛福部轟「經費發敬老金」：要有先後順序

台北市質疑中央的補助款分配不公，衛福部次長呂建德認為北市把預算花在提高重陽敬老禮金，長照布建敬陪末座，諷刺是「肉桶立法」；隨後台北市衛生局反駁，並且呼籲中央收回指責。呂建德表示，台北市長照布建率是倒數第三名，喊話蔣市長台北市拿了這麼多錢，應該積極布建長照資源。

台北市長蔣萬安質疑行政院主計總處擴大解釋一般性補助款可在「總額不變」下，砍個別縣市的一般性補助，因此昨赴行政院會表達意見。呂建德表示，統籌分配稅款拿得多的縣市要多負責任，要把錢花在刀口，其中台北市的長照布建率僅有58.6%，兒虐稽查也只提供3年一次補助。

台北市昨日下午反擊呂建德造謠，並說北市「照顧替代率」113年底已達85%，衛福部指標僅計算「使用長照2.0服務人數」及「住宿式機構服務人數」等項目，台北市的照顧替代率才反映實情，並請衛福部「收回指責、切勿抹煞基層同仁的努力」。

衛福部今日下午再度發布數據，台北市長照需求服務涵蓋率數據分別為111年47.33%（全國為69.51%，排名20）；112年：53.51%（全國為80.19%，排名20）；113年：58.10%（全國為84.86%，排名20）。

呂建德說，台北市政府獲得長照經費可觀，但卻不積極布建資源，服務涵蓋率排名全國倒數第三名，僅高於連江、金門離島地區，應該要檢討。他喊話蔣市長「重陽禮金不是不能發，但總要有先後順序」，應該去檢討長照資源布建，而非「歪樓」討論。

呂建德強調，國際長照涵蓋率的計算，分母應該是65歲以上、符合CMS評估，並且有照護需求的失能失智人口，分子則是這類族群中有接受長照服務者。

然而，台北市計算方式卻把健康促進、多元陪伴照顧服務等納入分子，他質疑，如此計算方式分母應該是台北市65歲以上人數，否則將造成誤導。呂建德說，「自創計算方式可以」，但是跟中央的計算方式不一樣，台北市應該跟大家說清楚」。