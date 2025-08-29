再槓北市長照涵蓋率倒數第3 衛福部轟「經費發敬老金」：要有先後順序

快訊

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者潘俊宏／攝影
台北市質疑中央的補助款分配不公，衛福部次長呂建德認為北市把預算花在提高重陽敬老禮金長照布建敬陪末座，諷刺是「肉桶立法」；隨後台北市衛生局反駁，並且呼籲中央收回指責。呂建德表示，台北市長照布建率是倒數第三名，喊話蔣市長台北市拿了這麼多錢，應該積極布建長照資源。

台北市長蔣萬安質疑行政院主計總處擴大解釋一般性補助款可在「總額不變」下，砍個別縣市的一般性補助，因此昨赴行政院會表達意見。呂建德表示，統籌分配稅款拿得多的縣市要多負責任，要把錢花在刀口，其中台北市的長照布建率僅有58.6%，兒虐稽查也只提供3年一次補助。

台北市昨日下午反擊呂建德造謠，並說北市「照顧替代率」113年底已達85%，衛福部指標僅計算「使用長照2.0服務人數」及「住宿式機構服務人數」等項目，台北市的照顧替代率才反映實情，並請衛福部「收回指責、切勿抹煞基層同仁的努力」。

衛福部今日下午再度發布數據，台北市長照需求服務涵蓋率數據分別為111年47.33%（全國為69.51%，排名20）；112年：53.51%（全國為80.19%，排名20）；113年：58.10%（全國為84.86%，排名20）。

呂建德說，台北市政府獲得長照經費可觀，但卻不積極布建資源，服務涵蓋率排名全國倒數第三名，僅高於連江、金門離島地區，應該要檢討。他喊話蔣市長「重陽禮金不是不能發，但總要有先後順序」，應該去檢討長照資源布建，而非「歪樓」討論。

呂建德強調，國際長照涵蓋率的計算，分母應該是65歲以上、符合CMS評估，並且有照護需求的失能失智人口，分子則是這類族群中有接受長照服務者。

然而，台北市計算方式卻把健康促進、多元陪伴照顧服務等納入分子，他質疑，如此計算方式分母應該是台北市65歲以上人數，否則將造成誤導。呂建德說，「自創計算方式可以」，但是跟中央的計算方式不一樣，台北市應該跟大家說清楚」。

衛福部肯定台北市推動多元服務的努力，也理解地方政府希望展現成果的用心。數據呈現應以嚴謹、專業為本，才能正確評估長照服務是否真正滿足失能者需求。

蔣萬安於院會中提及一般性補助款恐分配不均的憂心，衛福部次長呂建德直接針砭台北市政，指北市增加重陽敬老金，非把錢花在刀口上，是「肉桶立法」。記者王彥鈞／攝影
長照 呂建德 蔣萬安 衛福部 重陽敬老禮金

