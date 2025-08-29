913拆公館圓環、填平地下道政策挨批 蔣萬安指「安全不能等」

台北市府拍板9月13日拆公館圓環、填平公車地下道，遭地方及民團抗議。台北市長蔣萬安今下午出席道安會報時受訪，他說，安全不能等，外部專家學者多次開會，一致認為拆除圓環才能有效提升安全。

媒體詢問，針對公館圓環爭議，在地的黨籍里長喊話過去走走？蔣萬安說，公館圓環是連續七年交通事故肇事熱點，所以安全不能等待，副市長李四川和交通局已清楚說明，外部專家學者多次開會討論、交換意見，經嚴謹審查後，一致認為拆除圓環才能有效提升安全。

對於中國製機器狗巡視人行道部分，數發部表示沒有收到北市府申請。蔣萬安表示，新工處已有出面說明。

此外，由於今天是七夕情人節，怎麼和太太度過？蔣萬安說，今天晚上還有行程，結束後會買七夕情人節宵夜，同時會帶上三個可愛的電燈泡。