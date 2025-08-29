北市稽查健身房空品 大安運動中心等3處不合格

台北市環保局今天公布運動健身場所空氣品質專案稽查結果，26處列管場所中有3處初檢不合格，包含World Gym台北松隆店、西門店及大安運動中心，皆要求限期改善。

台北市環境保護局今天發布新聞稿表示，轄內列管26處運動健身場所的室內空氣品質專案稽查結果出爐，有3處不合格，其中World Gym台北松隆店及西門店的二氧化碳濃度超標，大安運動中心則是細菌數超標。

環保局表示，已要求這3處場所業者在入口明顯處張貼不合格標示，並限期在9月18日以前改善，在複檢確認改善前不得將標示拿下，若逾期未改將處新台幣5萬元至25萬元罰鍰。

環保局表示，運動健身場所若有潮濕、髒污或空氣未能有效流通，易導致二氧化碳濃度及細菌數過高，讓追求健康的民眾反而暴露在健康風險中，建議業者留意設備清潔、加強通風或請專業廠商加裝紫外燈等殺菌設備。

環保局說明，針對環境部公告「應符合室內空氣品質管理法」對象，每年皆安排巡檢查核，另進行不同類別專案稽查。此次運動健身場所專案為7月至8月執行，檢驗結果在近期出爐。