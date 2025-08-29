蔣萬安出席「2025天下城市高峰論壇」

台北市長蔣萬安上午出席2025天下城市高峰論壇，對於中央對地方一般性補助款爭議，衛福部次長呂建德表示，地方「拿得多就要多負責任」，更批評北市增加重陽敬老金是為選票的「肉桶立法」。蔣萬安針對媒體的提問，僅微笑沒有回應。 對於中央對地方一般性補助款爭議，衛福部次長呂建德表示，地方「拿得多就要多負責任」，更批評北市增加重陽敬老金是為選票的「肉桶立法」。台北市長蔣萬安（右二）針對媒體的提問，僅微笑沒有回應。記者曾吉松／攝影

商品推薦