大稻埕煙火壓軸場8/30登場　周邊路段水門將管制

中央社／ 台北29日電

「2025大稻埕夏日節」壓軸場煙火秀30日登場，台北市交通大隊規劃交通管制措施，在下午3時30分管制水門、晚上6時起針對大稻埕附近如涼州街等路段進行交管。

根據台北市觀光傳播局今天公布的新聞資料，「2025大稻埕夏日節」壓軸場煙火秀30日登場，晚上8時將施放480秒煙火，音樂展演以雙主場形式，且串聯迪化街永樂廣場與大稻埕碼頭現場，帶來不間斷音樂饗宴。

台北市警察局交通大隊透過新聞資料表示，「2025大稻埕夏日節」30日將在延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行，規劃彈性交通管制疏導措施。

警方表示，針對平面道路的交管時間從30日晚上6時至深夜11時止，彈性管制車輛只出不進，視狀況提早或延後管制及開放，開放管制區內住戶通行。

警方說，交通管制第1階段為涼州街（不含）以南、延平北路（不含）、西寧北路（不含）以西，長安西路（不含）、鄭州路（西寧北路至塔城街）（不含）、忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東。

警方將視現場人車潮在30日晚上7時擴大第2階段彈性管制，往北延伸至民權西路（不含），往東至重慶北路（不含）、西寧南路（不含），往南至桂林路（不含），同時擴大周邊疏導範圍。

此外，民族西路及環河北路口管制往南；環河南（北）路及忠孝西路/鄭州路口彈性管制往北；重慶北路（民生西路至長安西路段）、延平北路（涼州街至鄭州路）、鄭州路及西寧北路/塔城街（彈性）口、西寧南路（忠孝西路至桂林路段）管制往西。

警方表示，針對活動規劃從30日下午3時30分至深夜11時管制水門，淡1至6號水門禁止車輛進出。

至於高架道路管制，警方規劃從30日晚上6時至深夜11時管制環河快速道路中華路、泉州街口（含）以北8處匝道（含華江橋、忠孝橋往北匯入環河快速道路匝道）。晚上6時至晚上10時30分封閉市民高架東往西下環河北路匝道口。

警方為因應活動也管制停車位，從今天中午12時至30日深夜12時，淡3號至5號水門間堤外停車場淨空，堤外道路停車格取消。

另外，30日上午10時至深夜11時，民生西路（延平北路至重慶北路）、長安西路（塔城街至重慶北路）南側、塔城街（南京西路至鄭州路）西側路邊停車格取消及禁止臨時停車等路段。

警方表示，30日晚上7時30分至晚上9時忠孝橋及台北橋樓梯及人行道管制行人通行。因活動周邊停車空間有限，呼籲民眾儘量搭乘大眾捷運前往活動現場。

警方說，搭公車的民眾可至台北市公共運輸處網站查詢公車改道路線；駕駛人可隨時收聽警廣路況插播報導或至活動網站查詢最新資訊。

