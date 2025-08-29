農金獎頒獎典禮 蕭美琴：感受到農業金融人熱情

副總統蕭美琴上午出席第19屆農金獎頒獎典禮，她表示看到大家能夠齊聚在一起，感受到農業金融人的熱情以及使命感，農金獎設立到現在已經將近20年，是農業金融體系成長與蛻變的縮影，農漁會的努力不只是報表，更是對土地長期的承諾。

農業部上午舉行第19屆農金獎頒獎典禮，共計頒發營運卓越獎等10個獎項。農業部表示，本屆農金獎獲獎的69家農漁會在業務營運、防治詐騙及協助推動農業保險方面均有相當優異的表現。

