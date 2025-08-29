可年省90萬 新北果菜遲未申請農業用電優惠挨批

新北果菜公司依法適用「農業動力用電範圍標準」，三重果菜與板橋果菜冷藏庫，換算下來每年可省80-90萬元電費，不過新北果菜公司遲未申請，新北市多名議員質疑果菜公司「無要無緊」原因，是這些費用都轉嫁給行口、攤商。果菜公司表示，主因在台電申請標準需「新設專用線路」，評估建置費用達800多萬成本過高，持續爭取只要設獨立電表，絕對會朝這個方向努力。

新北果菜公司總經理江惠貞，日前到議會報告新北果菜公司節電相關成果，不過新北市議員蘇泓欽指出，申請農業動力用電有75折用電優惠卻沒有申請，果菜公司都成立多久了，身為專業經營的公司，怎會沒有申請？

蘇泓欽指出，換算下來一年可以省下80-90萬元，雖然比例上看來不多，但都是人民納稅錢繳納，果菜公司努力節電，做了LED燈泡更換等，但節電節得再好，沒有申請用電優惠也是枉然。

江惠貞表示，目前公司只有冷藏設備符合申請農業動力用電規定，目前評估兩場冷藏設備用電量占比三重約1/5、板橋約1/4，但依照台電申請農業用電標準，需另新設專用線路不可與其他線路混用，經技師評估電力設置預估883萬7136元，建置金額龐大，加上僅限於冷藏庫用電，內部評估效益不高。

江惠貞說，公司正持續進行設備改善及冷藏庫節電措施，才會尚未執行此電力改善計畫，先以內部節能設備汰換及措施為優先。

「根本沒把攤商行口當夥伴」市議員顏蔚慈直言，果菜公司冷藏冷凍室費用都是行口攤商支付，果菜公司就是認為與自己無關，才不積極申請用電優惠，板橋果菜是2017年成立，電力系統設計為何沒有注意到這項規定？而三重果菜已經在地數十年，花點費用重拉線路會有困難嗎？果菜公司每年有數億盈餘，難道做不到？

市議員黃淑君也說，用電無法打折，導致新北果菜蔬果價格比別的果菜公司還要高，這些後果都是攤商、行口與消費者埋單。

江惠貞強調，這幾年電費調漲，所有包括使用費、冷藏庫都是果菜公司自行吸收，他們持續爭取能夠不要重新建置系統，只要另設電表，會持續朝這個方向努力。

