農曆7月翡翠水庫無主墳納骨塔拆了 當地里長說這「4字」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市翡翠水庫管理局，今將位於水庫上游、北宜公路旁的暫厝「納骨塔」拆除。圖／翡翠水庫管理局提供
台北市翡翠水庫管理局為改善水庫集水區環境以及地方民眾訴求，上個月將早年用地徵收的190具「無主墳骨骸」另覓適當公墓完成安葬後，今天也將位於水庫上游、北宜公路旁的暫厝「納骨塔」拆除，在地民眾認為先民骨骸都妥善火化安葬至公墓「功德圓滿」。

正值農曆7月，民俗祭祀祖先、普渡無主孤魂，祈求平安。翡管局長林裕益說，40多年前，翡翠水庫建設施工前，進行用地拆遷補償作業，最後尚有「無主墳骨骸」190具，當時為暫厝需要，於水庫上游北宜公路23.7K路旁的石碇區格頭里第16公墓，興建一座3層納骨塔，安置骨骸。

林裕益表示，「無主墳骨骸」納骨塔，位於山區多雨，雖每年編經費維護，但歷經40多年，建物結構梁柱已有破壞、鋼筋外露之現象。經通盤評估，基於水庫集水區環境改善，又順應在地石碇鄉親的期盼，翡管局即於去年籌編預算，並報經北市議會支持三讀通過。

為了對無主墳先民的尊重，翡管局將此案分為「無主墳骨骸安葬」、「納骨塔拆除」兩階段進行；第一階段，委請專業禮儀廠商於現地舉辦遷葬法會後，協請台北市殯葬處協助骨骸火化，再安葬於新北市殯葬處提供環境清幽的新店四十份公墓「先民生命紀念園區」第二階段在今天完成納骨塔拆除及土地整平。

林裕益指出，這項遷葬計畫，執行過程事務繁瑣，依規定公告3個月，確認無家屬認領，期間非常感謝新北市石碇區公所、格頭里高國泰里長協助召開地方說明會，並獲得在地親鄉肯定與支持。此外，也感謝台北市殯葬處協助骨骸火化、新北市殯葬處協助提供安葬地點。

翡管局承辦人員謝宗翰說，地方說明會結合石碇區翡翠社區發展協會會員大會召開，翡管局向在地鄉親說明遷葬計畫及作業期程，會中獲得全體鄉親贊同與肯定。又回憶，當天地方耆老表示這次遷葬，不僅可以讓先民入土為安，也改善地方環境，是功德一件。

石碇區格頭里長高國泰表示，感謝台北市政府，一年來很有效率的拆除納骨塔，完成了鄉親的願望。高里長又說，這座納骨塔，剛好在這農曆七月拆除，先民骨骸也都妥善火化安葬至公墓，真是功德圓滿。

台北市翡翠水庫管理局，今將位於水庫上游、北宜公路旁的暫厝「納骨塔」拆除，無主墳骨骸安葬於新店四十份公墓「先民生命紀念園區」。圖／翡翠水庫管理局提供
台北市翡翠水庫管理局拆除水庫上游、北宜公路旁的暫厝「納骨塔」舉辦遷葬法會。圖／翡翠水庫管理局提供
台北市翡翠水庫管理局，今將位於水庫上游、北宜公路旁的暫厝「納骨塔」拆除。圖／翡翠水庫管理局提供
台北市翡翠水庫管理局，今將位於水庫上游、北宜公路旁的暫厝「納骨塔」拆除。圖／翡翠水庫管理局提供
台北市翡翠水庫管理局，今將位於水庫上游、北宜公路旁的暫厝「納骨塔」拆除。圖／翡翠水庫管理局提供
