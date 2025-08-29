家屬捧骨灰罐擠電梯共乘...民眾直呼不舒服 北市殯葬處規畫優先電梯

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
9月1日起，台北市懷愛館景仰樓、景行樓將各有一部電梯，提供「捧持牌位或骨灰罐者」民眾優先搭乘。圖／台北市殯葬處提供
台北市懷愛館（原二殯）每年舉行上萬場告別式，有人日前搭電梯，遇到家屬手捧骨灰罈進入共乘，骨灰罈甚至緊貼自己，直呼不顧他人感受。議員要求改善動線，殯葬處9月1日起將升級貼心服務，捧骨灰罐或牌位者優先搭乘電梯。

有民眾8月22日至懷愛館參加完公祭，從4樓搭電梯要離開，到了3樓時，一名捧持骨灰罈的家屬在業者陪同下，不顧電梯內已有不少人、空間有限，仍決定進入共乘，導致電梯內相當擁擠，骨灰罈甚至緊貼自己。該民眾認為，家屬此舉不顧他人感受，也對亡者大不敬。

議員陳重文認為，殯葬設施設計應兼顧尊嚴與人性，避免在捧持骨灰罈離開時，造成自己與他人的尷尬及心理壓力。但目前懷愛館的規畫使家屬在護送先人時缺乏應有的莊嚴與隱私，也讓一般民眾因突如其來的場景而感到不安。

陳重文要求殯葬處，立即盤點懷愛館現有動線及電梯配置，研議設置專用電梯或專屬動線；若短期無法調整，至少應於重要時段安排專人引導與分流，透過人力管制方式，避免動線混雜。他也建議，應規畫貼心的清楚標示與引導，納入未來優化計畫。

其他民眾認為，這狀況很正常、在所難免，他可以諒解和接受；畢竟人家辦喪事，會有相關需求，心裡已經夠難過，大家就互相體諒一下。

台北市殯葬管理處回應，依一般流程，往生者完成火化與撿骨後，家屬通常會直接搭乘專車晉塔或完成環保葬儀，實際再搭乘懷愛館電梯的情況並不常見。

殯葬處表示，考量仍有部分民眾反映，於是規畫優先電梯與人力引導機制，減少民俗忌諱並提升服務品質。9月1日起懷愛館景仰樓、景行樓將各規畫一部電梯，供「捧持牌位或骨灰罐者」民眾優先搭乘，並由志工及保全人員協助引導，避免與其他民眾共乘造成不便或心理壓力。也將請雙北市的葬儀商業同業公會協助向會員宣導並配合辦理。

台北市懷愛館（原二殯）每年舉行上萬場告別式。本報系資料照。
