安坑輕軌小資卡月票 150元無限搭

聯合報／ 記者葉德正
圖／新北捷運公司提供
圖／新北捷運公司提供

新北捷運公司9月起至明年1月推出限時150元「安坑小資卡」月票活動，購卡後30天內可無限次數安坑輕軌搭到飽。目前安坑輕軌從起始站搭到終點站票價一趟25元，若以每月22天上班日，每日來回2趟計算，原本要花費1100元，購買小資卡一個月現省950元。

汐止區北峰里每個月都會舉辦一次老人共餐，志工媽媽們一大早四、五點就開始備餐，11點準時好菜上桌，每次都精心準備10道拿手好菜，最近是南瓜、冬瓜的季節，通通入菜，今(28)日包括新北市議員白珮茹、張錦豪不但來幫長輩們打菜，也聊聊天話家常，氣氛好熱鬧。

