安坑輕軌小資卡月票 150元無限搭

汐止區北峰里每個月都會舉辦一次老人共餐，志工媽媽們一大早四、五點就開始備餐，11點準時好菜上桌，每次都精心準備10道拿手好菜，最近是南瓜、冬瓜的季節，通通入菜，今(28)日包括新北市議員白珮茹、張錦豪不但來幫長輩們打菜，也聊聊天話家常，氣氛好熱鬧。

2025-08-28 22:35