捷運三鶯線12站 打造行動美術館

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
捷運三鶯線陶瓷老街站有知名藝術家劉鎮洲創作的「玩陶」，將陶板鑲嵌在柱體，形成一幅色彩斑斕、風格繽紛的陶藝畫卷，展現鶯歌陶藝之美。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線工程進度逼近93%，29輛列車已全數就位，新北市長侯友宜昨視察時說，朝年底完工大步向前邁進。捷運局指出，三鶯線12座車站站站都有公共藝術，打造全線成為行動美術館，例如陶瓷老街站將陶板鑲嵌在捷運站柱體，展現鶯歌陶藝之美。

三鶯線共15站，侯友宜昨前往三鶯線LB09站陶瓷老街站，視察車站裝修進度及各站公共藝術設置，陶瓷老街車站月台門已全數安裝完成，車站內部包含地坪磁磚、玻璃帷幕、電梯、電扶梯、天花板及旅客諮詢處等工項陸續完成。

侯友宜說，目前LB01頂埔站至LB08鶯歌車站，已進入模擬營運狀態的自動駕駛動態測試，及LB08鶯歌車站至LB12鶯桃福德站已進行號誌功能測試，10月進行全線系統整合及穩定性測試，朝年底完工大步向前邁進，並為後續初履勘做足準備。

捷運局長李政安說，三鶯線公共藝術出自國內外著名藝術家之手，LB09陶瓷老街站有日本藝術家大塚麻子打造的「有趣」公共藝術，也有國內知名藝術家劉鎮洲創作的「玩陶」，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，上頭有全台近70位陶藝家作品，形成一幅色彩斑斕、風格繽紛的陶藝畫卷，以陶板延伸至天花板轉化為彩雲，展現鶯歌陶藝之美。

捷運局說，陶瓷老街站到鶯歌老街只要步行3分鐘即可抵達，明年通車後可望成為打卡新景點，讓老街風華再現。

捷運局指出，LB06三峽站作品「足跡．築蹟」，由台灣藝術大學教授李宗仁以擅長的平面繪畫，詮釋三峽的「水韻藍染」；LB07台北大學站作品為「匯聚．流轉」，由藝術家黃敬中、原住民藝術家伊祐噶照、法國藝術家Luca Barberin合力創作，將站體空間視為一處完整三峽地理環境的縮影，透過水文與山系構築出的紋理，從地面、柱體、牆面延續至天花，讓旅客感受三峽的美好。

「期望捷運早日通車。」立委蘇巧慧表示，提前協調多個單位，鶯桃路、國華路等路段配合捷運工程進行電桿地下化工程，將拔除70支電桿，期待捷運開通後，可以提供更安全、便利的行人空間。

捷運 三峽 陶藝 三鶯線 侯友宜

相關新聞

拆公館圓環恐更塞？ 北市：維持最佳公共運輸

台北市府前天拍板9月13日拆公館圓環、填平公車地下道，地方昨抗議市府決策草率，公車道平面化後，道路複雜、碰撞頻繁，學生等...

守護勞工避免熱傷害 新北補助風扇衣明年經費加倍

新北勞檢處日前宣布補助企業「風扇衣」，成為全國第一個補助此項目的縣市，不少勞工直呼「有感」。新北市勞工局表示，明年補助預...

北市驗出蔬果農藥殘留 知名飯店、烤鴨店上榜

北市衛生局昨公布6月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗50件生鮮蔬果檢驗結果，其中11件產品不符殘留農藥規...

捷運三鶯線12站 打造行動美術館

捷運三鶯線工程進度逼近93%，29輛列車已全數就位，新北市長侯友宜昨視察時說，朝年底完工大步向前邁進。捷運局指出，三鶯線...

安坑輕軌小資卡月票 150元無限搭

新北捷運公司9月起至明年1月推出限時150元「安坑小資卡」月票活動，購卡後30天內可無限次數安坑輕軌搭到飽。目前安坑輕軌...

新北汐止北峰里300人共餐 議員打菜長輩開心吃飯

汐止區北峰里每個月都會舉辦一次老人共餐，志工媽媽們一大早四、五點就開始備餐，11點準時好菜上桌，每次都精心準備10道拿手好菜，最近是南瓜、冬瓜的季節，通通入菜，今(28)日包括新北市議員白珮茹、張錦豪不但來幫長輩們打菜，也聊聊天話家常，氣氛好熱鬧。

