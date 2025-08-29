捷運三鶯線12站 打造行動美術館

捷運三鶯線工程進度逼近93%，29輛列車已全數就位，新北市長侯友宜昨視察時說，朝年底完工大步向前邁進。捷運局指出，三鶯線12座車站站站都有公共藝術，打造全線成為行動美術館，例如陶瓷老街站將陶板鑲嵌在捷運站柱體，展現鶯歌陶藝之美。

三鶯線共15站，侯友宜昨前往三鶯線LB09站陶瓷老街站，視察車站裝修進度及各站公共藝術設置，陶瓷老街車站月台門已全數安裝完成，車站內部包含地坪磁磚、玻璃帷幕、電梯、電扶梯、天花板及旅客諮詢處等工項陸續完成。

侯友宜說，目前LB01頂埔站至LB08鶯歌車站，已進入模擬營運狀態的自動駕駛動態測試，及LB08鶯歌車站至LB12鶯桃福德站已進行號誌功能測試，10月進行全線系統整合及穩定性測試，朝年底完工大步向前邁進，並為後續初履勘做足準備。

捷運局長李政安說，三鶯線公共藝術出自國內外著名藝術家之手，LB09陶瓷老街站有日本藝術家大塚麻子打造的「有趣」公共藝術，也有國內知名藝術家劉鎮洲創作的「玩陶」，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，上頭有全台近70位陶藝家作品，形成一幅色彩斑斕、風格繽紛的陶藝畫卷，以陶板延伸至天花板轉化為彩雲，展現鶯歌陶藝之美。

捷運局說，陶瓷老街站到鶯歌老街只要步行3分鐘即可抵達，明年通車後可望成為打卡新景點，讓老街風華再現。

捷運局指出，LB06三峽站作品「足跡．築蹟」，由台灣藝術大學教授李宗仁以擅長的平面繪畫，詮釋三峽的「水韻藍染」；LB07台北大學站作品為「匯聚．流轉」，由藝術家黃敬中、原住民藝術家伊祐噶照、法國藝術家Luca Barberin合力創作，將站體空間視為一處完整三峽地理環境的縮影，透過水文與山系構築出的紋理，從地面、柱體、牆面延續至天花，讓旅客感受三峽的美好。

「期望捷運早日通車。」立委蘇巧慧表示，提前協調多個單位，鶯桃路、國華路等路段配合捷運工程進行電桿地下化工程，將拔除70支電桿，期待捷運開通後，可以提供更安全、便利的行人空間。

