拆公館圓環恐更塞？ 北市：維持最佳公共運輸

台北市府前天拍板9月13日拆公館圓環、填平公車地下道，地方昨抗議市府決策草率，公車道平面化後，道路複雜、碰撞頻繁，學生等待公車通勤時間變長。北市交工處回應，模擬約60%公車將不用停等號誌可直接通過，也有大客車專用道不會與一般車輛混流，以維持最佳公共運輸效率。

行人零死亡推動聯盟、議員苗博雅、張志豪、在地學府里長李淳琳、台師大和政大學生等人昨在公館圓環前高舉「蔣不聽！抗議北市府強拆圓環」的布條。

「里長壓力很大，仍要為了居民站出來。」李淳琳嘆，改善後的工程會將羅斯福路四段119巷封閉改為單行道，以121巷不到5公尺寬的道路取代，屆時該如何消化車輛？

交工處回應，正交路口方案預估可降低事故率達6成以上，拆除圓環後，119巷道外導引車輛減少駛入後，121巷車流也會下降，因此居民原先的停車空間不會受到影響。

行人零死亡推動聯盟理事長林柏勛表示，以小巨蛋圓環、八德路圓環為例，1988年拆除改為正交路口之後，變成直接禁止左轉，用犧牲道路使用自由來不讓路人行走。交工處表示，拆圓環過後，會建左轉專用時相。

政大交通運輸研究社幹部劉易森說，羅斯福路與基隆路口有3條公車路線通往政大，如果填平地下公車專用道，至少會增加一倍通勤時間。台師大學生會長黃莨騰表示，恐延長通勤時間達12分鐘，當初調查僅有11％學生同意填平地下道。

交工處說，若保留地下道，平面只剩3車道，其中1線左轉，餘2車道將不足容納直行車流量，若採地下道填平方案，工期預估需約2個月，施工時交通衝擊相對輕微，另可再增1車道，可有效增進平面路口疏解效率。

交工處強調，公車專用道改為平面型式，經模擬約60%公車將不用停等號誌可直接通過，要停等的公車僅需1個號誌周期即可疏解。

交工處指出，羅斯福路上的直行公車將維持行駛於大客車專用道，不會與一般車輛混流，且基隆路左轉羅斯福路公車皆可直接匯入大客車專用道，減少公車與一般車輛混流。

