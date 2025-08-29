聽新聞
0:00 / 0:00

拆公館圓環恐更塞？ 北市：維持最佳公共運輸

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
「行人零死亡推動聯盟」昨天在台北公館圓環旁舉行記者會，抗議北市府草率決議拆除圓環（圖左），並填平公車地下道（圖右），未來將造成更嚴重的交通問題。記者杜建重／攝影
「行人零死亡推動聯盟」昨天在台北公館圓環旁舉行記者會，抗議北市府草率決議拆除圓環（圖左），並填平公車地下道（圖右），未來將造成更嚴重的交通問題。記者杜建重／攝影

台北市府前天拍板9月13日拆公館圓環、填平公車地下道，地方昨抗議市府決策草率，公車道平面化後，道路複雜、碰撞頻繁，學生等待公車通勤時間變長。北市交工處回應，模擬約60%公車將不用停等號誌可直接通過，也有大客車專用道不會與一般車輛混流，以維持最佳公共運輸效率。

行人零死亡推動聯盟、議員苗博雅、張志豪、在地學府里長李淳琳、台師大和政大學生等人昨在公館圓環前高舉「蔣不聽！抗議北市府強拆圓環」的布條。

「里長壓力很大，仍要為了居民站出來。」李淳琳嘆，改善後的工程會將羅斯福路四段119巷封閉改為單行道，以121巷不到5公尺寬的道路取代，屆時該如何消化車輛？

交工處回應，正交路口方案預估可降低事故率達6成以上，拆除圓環後，119巷道外導引車輛減少駛入後，121巷車流也會下降，因此居民原先的停車空間不會受到影響。

行人零死亡推動聯盟理事長林柏勛表示，以小巨蛋圓環、八德路圓環為例，1988年拆除改為正交路口之後，變成直接禁止左轉，用犧牲道路使用自由來不讓路人行走。交工處表示，拆圓環過後，會建左轉專用時相。

政大交通運輸研究社幹部劉易森說，羅斯福路與基隆路口有3條公車路線通往政大，如果填平地下公車專用道，至少會增加一倍通勤時間。台師大學生會長黃莨騰表示，恐延長通勤時間達12分鐘，當初調查僅有11％學生同意填平地下道。

交工處說，若保留地下道，平面只剩3車道，其中1線左轉，餘2車道將不足容納直行車流量，若採地下道填平方案，工期預估需約2個月，施工時交通衝擊相對輕微，另可再增1車道，可有效增進平面路口疏解效率。

交工處強調，公車專用道改為平面型式，經模擬約60%公車將不用停等號誌可直接通過，要停等的公車僅需1個號誌周期即可疏解。

交工處指出，羅斯福路上的直行公車將維持行駛於大客車專用道，不會與一般車輛混流，且基隆路左轉羅斯福路公車皆可直接匯入大客車專用道，減少公車與一般車輛混流。

延伸閱讀

衛福部次長批長照布建「敬陪末座」 北市衛生局舉一數據反駁

多車道馬路一次過？北市交工處推兩段穿越 大庇護島優先試辦

民團民代抗議913拆圓環、填地下道 交工處回應了

台北市公館圓環拍板9月13日開始拆除！工期分兩階段、估11月下旬完工

相關新聞

北市大同區631戶跳電...台電公布原因 晚間復電

台北市大同區傍晚5時33分發生停電，台電表示，有631戶影響，已於晚間8時35分全數復電。

拆公館圓環恐更塞？ 北市：維持最佳公共運輸

台北市府前天拍板9月13日拆公館圓環、填平公車地下道，地方昨抗議市府決策草率，公車道平面化後，道路複雜、碰撞頻繁，學生等...

守護勞工避免熱傷害 新北補助風扇衣明年經費加倍

新北勞檢處日前宣布補助企業「風扇衣」，成為全國第一個補助此項目的縣市，不少勞工直呼「有感」。新北市勞工局表示，明年補助預...

北市驗出蔬果農藥殘留 知名飯店、烤鴨店上榜

北市衛生局昨公布6月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗50件生鮮蔬果檢驗結果，其中11件產品不符殘留農藥規...

捷運三鶯線12站 打造行動美術館

捷運三鶯線工程進度逼近93%，29輛列車已全數就位，新北市長侯友宜昨視察時說，朝年底完工大步向前邁進。捷運局指出，三鶯線...

安坑輕軌小資卡月票 150元無限搭

新北捷運公司9月起至明年1月推出限時150元「安坑小資卡」月票活動，購卡後30天內可無限次數安坑輕軌搭到飽。目前安坑輕軌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。