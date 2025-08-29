聽新聞
守護勞工避免熱傷害 新北補助風扇衣明年經費加倍
新北勞檢處日前宣布補助企業「風扇衣」，成為全國第一個補助此項目的縣市，不少勞工直呼「有感」。新北市勞工局表示，明年補助預算將提高一倍至300萬元，並簡化申請程序，守護勞工避免熱傷害。
新北市勞檢處昨在市民廣場舉行「風扇衣」補助與實測記者會，鼓勵符合資格者提出申請。勞工局長陳瑞嘉表示，補助計畫今年預算編列270萬元，截至目前為止仍有140萬額度，將全數投入風扇衣，市府正編列明年度預算，市長侯友宜指示將針對風扇衣提高預算至300萬元，並提早到年初就可以提出，讓各企業及早因應。
「風扇衣」補助消息發布後，反應不錯，「做工的人」作者林立青在臉書發文，「第一次看到勞動局處對工人採取有感德政」。
實測現場勞工局請來艷陽下在市民廣場搭設布棚的勞工試穿，勞工直呼「真的很涼」，他也希望公司都能配有相關設備，工作環境一定能夠更舒適。
勞檢處表示，風扇衣依照不同廠牌價格不同，不含鋰電池，價格落在1000到2000元左右，市府補助對象為雇用勞工人數在50人以下，且依法取得工廠、公司或商業營業登記的企業或自營作業者，都能提出申請。
