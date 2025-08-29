聽新聞
0:00 / 0:00

守護勞工避免熱傷害 新北補助風扇衣明年經費加倍

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市勞工局長陳瑞嘉（右）表示，明年補助風扇衣預算將提高至300萬元。記者葉德正／攝影
新北市勞工局長陳瑞嘉（右）表示，明年補助風扇衣預算將提高至300萬元。記者葉德正／攝影

新北勞檢處日前宣布補助企業「風扇衣」，成為全國第一個補助此項目的縣市，不少勞工直呼「有感」。新北市勞工局表示，明年補助預算將提高一倍至300萬元，並簡化申請程序，守護勞工避免熱傷害。

新北市勞檢處昨在市民廣場舉行「風扇衣」補助與實測記者會，鼓勵符合資格者提出申請。勞工局長陳瑞嘉表示，補助計畫今年預算編列270萬元，截至目前為止仍有140萬額度，將全數投入風扇衣，市府正編列明年度預算，市長侯友宜指示將針對風扇衣提高預算至300萬元，並提早到年初就可以提出，讓各企業及早因應。

「風扇衣」補助消息發布後，反應不錯，「做工的人」作者林立青在臉書發文，「第一次看到勞動局處對工人採取有感德政」。

實測現場勞工局請來艷陽下在市民廣場搭設布棚的勞工試穿，勞工直呼「真的很涼」，他也希望公司都能配有相關設備，工作環境一定能夠更舒適。

勞檢處表示，風扇衣依照不同廠牌價格不同，不含鋰電池，價格落在1000到2000元左右，市府補助對象為雇用勞工人數在50人以下，且依法取得工廠、公司或商業營業登記的企業或自營作業者，都能提出申請。

延伸閱讀

新北推AI教育 逾300師參與實戰課程成教學即戰力

新北捷運推安坑輕軌小資卡 150元30天搭到飽

新北首創補助風扇衣防熱傷害 115年擴大辦理

新北五股「紫爆」39.0度極端高溫 粉專曝1原因體感溫度比室外高4度

相關新聞

拆公館圓環恐更塞？ 北市：維持最佳公共運輸

台北市府前天拍板9月13日拆公館圓環、填平公車地下道，地方昨抗議市府決策草率，公車道平面化後，道路複雜、碰撞頻繁，學生等...

守護勞工避免熱傷害 新北補助風扇衣明年經費加倍

新北勞檢處日前宣布補助企業「風扇衣」，成為全國第一個補助此項目的縣市，不少勞工直呼「有感」。新北市勞工局表示，明年補助預...

北市驗出蔬果農藥殘留 知名飯店、烤鴨店上榜

北市衛生局昨公布6月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗50件生鮮蔬果檢驗結果，其中11件產品不符殘留農藥規...

捷運三鶯線12站 打造行動美術館

捷運三鶯線工程進度逼近93%，29輛列車已全數就位，新北市長侯友宜昨視察時說，朝年底完工大步向前邁進。捷運局指出，三鶯線...

安坑輕軌小資卡月票 150元無限搭

新北捷運公司9月起至明年1月推出限時150元「安坑小資卡」月票活動，購卡後30天內可無限次數安坑輕軌搭到飽。目前安坑輕軌...

新北汐止北峰里300人共餐 議員打菜長輩開心吃飯

汐止區北峰里每個月都會舉辦一次老人共餐，志工媽媽們一大早四、五點就開始備餐，11點準時好菜上桌，每次都精心準備10道拿手好菜，最近是南瓜、冬瓜的季節，通通入菜，今(28)日包括新北市議員白珮茹、張錦豪不但來幫長輩們打菜，也聊聊天話家常，氣氛好熱鬧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。