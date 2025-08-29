聽新聞
北市驗出蔬果農藥殘留 知名飯店、烤鴨店上榜

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市衛生局昨公布6月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗50件生鮮蔬果檢驗結果，其中11件產品不符殘留農藥規定，兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨士林店都上榜。

衛生局抽驗產品中，韭菜花、辣椒、荔枝各2件，以及各1件荷蘭豆、九層塔、香菜、韭菜、芒果，分別檢出1至3項殘留農藥不符農藥殘留容許量標準規定；除了芒果，均屬高風險農產品。

包含金馥記脆皮烤鴨士林店「九層塔」、兄弟大飯店蘭花廳「紅辣椒」，遠東SOGO百貨的city'super復興店「台灣特級玉荷包荔枝」、Fresh Mart忠孝店「荷蘭豆」及有源果菜專賣店「韭菜花」、北投區無市招菜攤「辣椒」、第一果菜批發市場地號137「韭菜花」、鈺圓菘蔬果店「香菜」和「韭菜」、松山區南東京路的水果行「芒果」、果粉水果超市汀洲店「玉荷包」。

衛生局表示，經追查產品來源屬雲林縣、彰化縣、屏東縣等外縣市者，已請所轄衛生局處辦；來源屬北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食安法處辦。

衛生局說，另已通知台北農產公司針對違規農友停止供應該品名代號10天，第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜的品名代號資格。

