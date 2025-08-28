聽新聞
北市大同區631戶跳電...台電公布原因 晚間復電
台北市大同區傍晚5時33分發生停電，台電表示，有631戶影響，已於晚間8時35分全數復電。
台電表示，事故為榮星變電所第64號饋線的分歧線路事故停電所致，範圍為大同區重慶北路三段、酒泉街等一帶，有631戶受影響。
台電表示，傍晚5時33分接獲通報後，現場依故障指示器動作情形，初步隔離故障區間，於晚間7時49分復電100戶。
台電說，經高阻計檢測確認高壓電纜故障，隔離故障區間後，於晚間8時35分全部復電。
