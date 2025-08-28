快訊

衛福部點名北市府兒虐稽查3年才補助一次 北市怒斥「造謠」應道歉

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席行政院院會，蔣萬安出席院會前再抨擊行政院，一般補助款重演前瞻計畫特別預算重綠輕藍，以總額不變的做法藉此砍個別政府一般性補助，他不能接受。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安今天出席行政院院會，蔣萬安出席院會前再抨擊行政院，一般補助款重演前瞻計畫特別預算重綠輕藍，以總額不變的做法藉此砍個別政府一般性補助，他不能接受。記者潘俊宏／攝影

一般性補助款引發爭議，引起中央地方關係緊張。衛福部次長呂建德指出，行政院長卓榮泰指示弱勢、社福等補助中央不會調整，盼拿得多的縣市要多負責任，並點名台北市兒虐稽查也只提供3年一次補助，應多盡一分心力。對此，北市府怒批「造謠」。

台北市長蔣萬安質疑行政院主計總處擴大解釋一般性補助款可在「總額不變」下，砍個別縣市的一般性補助，今也赴行政院會表達意見。主計總處事後說明，一般性補助款應協助地方均衡發展，比如明年統籌分配稅款較少的連江縣等，如果還要用來保障統籌分配稅款多拿的縣市，非常不合理。

衛福部次長呂建德今指出，行政院長卓榮泰指示弱勢、社福等補助中央不會調整，盼統籌分配稅款拿得多的縣市要多負責任。他強調，多拿補助縣市應把錢花在刀口，不要做肉桶立法，而蔣萬安增加重陽敬老禮金，長照布建卻僅58.6%，在全台敬陪末座，兒虐稽查也只提供3年一次補助，應多盡一分心力。

北市副發言人蔡畹鎣表示，沒有所謂的兒童稽查補助，至於綠營民代最近猛打「3年稽查1次」，也完全不是事實，北市教育局早已透過媒體報導說明得很清楚，呂建德在已知的情況下還加重造謠，硬要抹黑基層，絲毫沒有一個中央部會次長應該有的建設性與道德，北市府要求呂次長公開向每年稽查超過1100次的北市基層同仁道歉。

北市府 行政院 補助款

