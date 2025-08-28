新北淡水藝術踩街下月登場 滬哈工作坊開跑祈福儀式

一年一度的淡水藝文大盛事，淡水環境藝術節踩街活動，將要在今年9月27日登場，為了準備每年淡水區的踩街活動，淡水區公所都會邀請藝術家舉辦工作坊，來協助參加踩街的團體製作道具，而今年的滬哈藝術工作坊也在今天成立開工，由副區長率領團隊特別舉辦簡單的祈福儀式，並且也將正在製作踩街工作坊提前亮相。

淡水區公所副區長徐天平表示，今年的環境藝術踩街以淡江大橋「走著大橋」為主題，這次工作坊的啟動，將會召集所有的參與藝術家以及淡水地方學校社區社團，來進行一系列的課程以及道具製作。另外製作團隊所打造的主要隊伍當中，最特別的花車也與淡江大橋有相關，相當精彩。

今年嘉年華將帶來繽紛熱鬧的表演與創意裝扮，邀請大家換上藝術風格的服飾，一同參與踩街行列，感受淡水的熱情與創意。副區長也表示，今年踩街內容非常豐富，以嘉年華的方式，營造歡樂的氣氛，用大型道具以趣味的方式呈現，讓市民感受到充滿藝術文化故事的淡水踩街。

