為台中爵士音樂節砍17棵樹挨批荒唐 中市府澄清了

台中市民廣場是市區最重要綠地，每年爵士音樂節在此舉行，有民眾發現公益路側整排17棵路樹今遭移除，將拓寬人行道，在地議員質疑市府為了10天爵士音樂節，未經溝通就移除樹木，批評市府荒唐。建設局表示，路樹移植與爵士音樂節無關，是為改善市民廣場周邊行人動線與照明，且移植經委員會審議通過。

台中爵士音樂節自2003年開始舉辦，迄今已20年，每年10月在台中市民廣場舉辦，短短10天活動吸引百萬人次，成為台中年度盛會。不過民眾發現，市府竟將整排臨公益路側的樹木移除，緊鄰座椅也撤除，將填平樹穴，拓寬人行道，引發民怨。

西區中興里長湯鈞任說，市民廣場假日人潮多，市府與地方先前有辦理會勘要放大行穿線寬度，以利行人通行，但並未說要移除路樹，拓寬公益路上人行道，直到有民眾反映才得知，令他相當傻眼。他說，種樹不容易，市府移除樹木與施工前應該與地方討論，以免不符地方期待。

民進黨市議員黃守達說，增加人行空間是好事，但僅為了一年一度的爵士音樂節動線，就要移除大量市民休憩空間的樹木，更遑論這個決定完全未與地方討論，太荒謬，也令人無法接受，痛批盧市長太獨裁。

民進黨市議員江肇國也說，爵士音樂節已舉辦20年，如今卻以活動人潮多需優化動線為由砍掉路樹，太過荒唐離譜，市民廣場是市民休閒散步的公共空間，「不是為了一年僅10天的爵士音樂節存在」，要求市府停止工程，把樹木種回去，並召開地方說明會向市民說明清楚。

建設局指出，公益路側樹木移植，主要因應民眾需求，希望提升市民廣場周邊行人動線順暢度、照明度及無障礙環境，因此請施工單位將部分喬木移植至鄰近適當公園妥善照顧，並非因要舉辦爵士音樂節而移植。移植作業前均經過「建設局景觀及植栽委員會」審查通過，兼顧遮蔭與市民安全。

建設局強調，工程優化後，人流動線將由2公尺寬加大為6至10公尺寬，也將凸字型或老舊影響動線的木平台及花崗石材質座椅拆除移設，提供更平順寬闊的無障礙通行環境；另考量照明安全，也提前將舊式LED燈更換為新式更節電的高照度LED燈，預計9月底前完成。 台中市民廣場是市區最重要綠地，每年爵士音樂節在此舉行，有民眾發現公益路側整排17棵路樹今遭移除，將拓寬人行道，引發民怨。圖／江肇國提供 台中市民廣場是市區最重要綠地，每年爵士音樂節在此舉行，有民眾發現公益路側整排17棵路樹今遭移除，將拓寬人行道，引發民怨。圖／江肇國提供

