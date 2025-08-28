新北淡水體育會40週年嘉年華 百人大會舞盛大精彩

為了慶祝新北市淡水區體育會成立40週年慶典，特別舉辦體育會觀摩嘉年華慶祝活動，這次適逢體育會40週年，所以場面特別盛大，有安排體育會內許多項目表演，包括了國術、太極拳、體操等各委員會的精彩演出，其中由上百人所組成的大會舞做為開場，讓現場參與民眾前都可以看到淡水體育會的多元內容。

淡水體育會理事長莊根松表示，淡水體育會有46個委員會，包括了桌球、籃球等運動還有民族舞蹈、外內丹功、人電強身功、原住民舞蹈委員會相當多元，而今年現場就有超過三千人參與，顯示出得民眾對於運動的重視，而現場市議員，還有立委等民意代表，都一起出席參與盛事。

在活動當天，天氣相當晴朗，能夠一早就出來運動，再適合不過，體育會也準備了許多摸彩品，有許多家電等大獎，非常豐富。希望藉由這一次的舉辦，能夠號召大家養成運動的習慣，提倡運動精神，未來也希望每一年都可以繼續的辦下去。

