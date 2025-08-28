新北登山步道破損修復慢 議員促建即報即修機制

登山健行風氣盛行，不過新北市議員山田摩衣指出，市內多處登山步道出現設施破損、指標掉落等安全隱憂，認為觀光局未落實巡檢管理，導致維護作業延宕，籲相關單位應建立「即報即修」的機制。新北觀旅局長楊宗珉承諾，將加強查核並檢討改進。

山田摩衣指出，審計報告指出新北市多條登山步道存在踏階破損、休憩座椅與欄杆損毀，以及登山指標掉落的情況，這些缺失不僅降低登山體驗，更可能對長者與山友的安全造成危害。

山田摩衣說，觀光局雖委託廠商定期巡檢，但相關資料卻僅在4月與10月彙整後才交由區公所，導致修繕無法及時處理，更嚴重出現部分填寫不實情況，顯示廠商巡檢並未確實落實。

山田摩衣質疑觀光局怎麼能等到審計單位查核才發現缺失，要求觀光局立即改善通報與維修流程。

山田摩衣說，登山步道不只是休閒設施，而是公共安全的重要一環，指標掉了山友可能迷路；踏階或欄杆損壞，高齡者若不慎跌倒，後果不堪設想，她呼籲市府正視問題，設施要用得好、管得好，顧好市民的安全才是最重要的，「不要等到意外發生才來檢討」。

楊宗珉表示，巡檢與資料回報確實存在延遲及落實不足的情況，未來將要求廠商一旦發現缺失立即通報區公所，承諾會檢討並全面改善維護作業，以維護市民登山安全。

