快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

聽新聞
0:00 / 0:00

新北登山步道破損修復慢 議員促建即報即修機制

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員山田摩衣。圖／山田摩衣提供
新北市議員山田摩衣。圖／山田摩衣提供

登山健行風氣盛行，不過新北市議員山田摩衣指出，市內多處登山步道出現設施破損、指標掉落等安全隱憂，認為觀光局未落實巡檢管理，導致維護作業延宕，籲相關單位應建立「即報即修」的機制。新北觀旅局長楊宗珉承諾，將加強查核並檢討改進。

山田摩衣指出，審計報告指出新北市多條登山步道存在踏階破損、休憩座椅與欄杆損毀，以及登山指標掉落的情況，這些缺失不僅降低登山體驗，更可能對長者與山友的安全造成危害。

山田摩衣說，觀光局雖委託廠商定期巡檢，但相關資料卻僅在4月與10月彙整後才交由區公所，導致修繕無法及時處理，更嚴重出現部分填寫不實情況，顯示廠商巡檢並未確實落實。

山田摩衣質疑觀光局怎麼能等到審計單位查核才發現缺失，要求觀光局立即改善通報與維修流程。

山田摩衣說，登山步道不只是休閒設施，而是公共安全的重要一環，指標掉了山友可能迷路；踏階或欄杆損壞，高齡者若不慎跌倒，後果不堪設想，她呼籲市府正視問題，設施要用得好、管得好，顧好市民的安全才是最重要的，「不要等到意外發生才來檢討」。

楊宗珉表示，巡檢與資料回報確實存在延遲及落實不足的情況，未來將要求廠商一旦發現缺失立即通報區公所，承諾會檢討並全面改善維護作業，以維護市民登山安全。

觀光局 山田摩衣

延伸閱讀

新北捷運推安坑輕軌小資卡 150元30天搭到飽

校園毒品檢驗耗時憂有輔導空窗期 新北教局：有狀況就介入

新北首創補助風扇衣防熱傷害 115年擴大辦理

新北五股「紫爆」39.0度極端高溫 粉專曝1原因體感溫度比室外高4度

相關新聞

為台中爵士音樂節砍17棵樹挨批荒唐 中市府澄清了

台中市民廣場是市區最重要綠地，每年爵士音樂節在此舉行，有民眾發現公益路側整排17棵路樹今遭移除，將拓寬人行道，在地議員質...

議員批新店多站租不到YouBike 市府：已開罰並要求改善

新北市今年3月恢復YouBike前30分鐘免費，使用率大幅提升，不過新北市議員陳乃瑜今天議會質詢指出，新店新和國小周邊，...

新北登山步道破損修復慢 議員促建即報即修機制

登山健行風氣盛行，不過新北市議員山田摩衣指出，市內多處登山步道出現設施破損、指標掉落等安全隱憂，認為觀光局未落實巡檢管理...

影／視障姐妹在台北車站外不知所措 北市警熱心協助搭車

台北車站人潮洶湧，對視障朋友而言更是充滿挑戰。日前下午尖峰時段，一名計程車剛停靠台北車站西側，下車的2名年輕女子神情徬徨...

「到站抬頭就看到站名」 北捷中和新蘆線8月底前全線更新

臺北捷運中和新蘆線8月初試辦到站顯示器內容精簡，實施以來蒐集各方意見，即日起，以「到站抬頭就看到站名」為原則，推出轉乘車站顯示優化2.0，方便旅客快速辨識。至於英文資訊，因部分站名英文拼音較長，受限於

陸製機器狗巡道…議員憂資料外洩 北市新工處要廠商提第三方認證

北市副市長李四川日前在臉書貼出機器狗並表示將加入市府人行道巡檢團隊，卻被議員踢爆機器狗為大陸製造，恐有資安疑慮，今舉行記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。