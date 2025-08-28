新北瑞芳車站前電箱影響景觀 短期內將先行美化
瑞芳火車站前有著許多座的台鐵電箱，因設置位置正對車站主要出入口，影響市容與旅客觀感，近來引發民眾關注。為回應地方訴求，今(28)日包括市議員林裔綺服務處、瑞芳區公所、台鐵與相關單位及周邊里長至現場會勘，共同討論解決方案。
會勘中，龍山里長陳志強指出，先前車站配合台鐵公司美學與功能提升計畫時，曾規劃將電箱遷移，但因瑞芳區公所未參與原始會勘，台鐵與瑞芳區公所也無通知各里辦公處，未能及時表達意見，導致電箱最終設於正門前方，造成今日景觀爭議。
市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，近期接獲多起民眾反映，認為電箱設置於車站門口不僅遮蔽視線，也與整體景觀不符。惟考量目前車站仍在施工改善中，短期內暫無法遷移電箱，將先以周邊美化方式改善視覺效果，提升市容。
針對未來是否調整電箱位置，地方呼籲台鐵與區公所儘速展開評估與協調，尊重地方意見，兼顧機能與美感，讓瑞芳車站作為東北角重要門戶，展現更友善、整潔的形象。
