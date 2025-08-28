聽新聞
新北雙溪外柑里銀髮共餐月月溫馨 企業返鄉捐助一年經費
新北市雙溪區外柑里每月定期舉辦銀髮共餐活動，成為地方長輩最期待的社區盛事。現在更有一位來自外柑里、目前事業有成的在地子弟，特別返鄉捐助一整年度共餐經費，善舉令人感佩。
外柑里銀髮共餐活動每月一次，長年穩定舉辦，吸引許多長輩踴躍參加。活動中，長者們一邊享用營養餐食，一邊交流互動，場面溫馨熱鬧，不僅促進人際關係，更強化了社區凝聚力。這些成果，背後有賴於地方熱心民眾的共同投入，大家有錢出錢、有力出力，為里內長者打造充滿愛與陪伴的用餐環境。
雙溪區長劉盈良親自到場與長輩們共餐同樂，並公開表揚這位返鄉捐款的地方企業家。他表示，銀髮共餐不僅是提供營養，更是關懷與陪伴的具體行動，而像這樣主動投入公益、回饋家鄉的子弟，更是社會的榜樣。
