新北汐止北峰里300人共餐 議員打菜長輩開心吃飯

汐止區北峰里每個月都會舉辦一次老人共餐，志工媽媽們一大早四、五點就開始備餐，11點準時好菜上桌，每次都精心準備10道拿手好菜，最近是南瓜、冬瓜的季節，通通入菜，今(28)日包括新北市議員白珮茹、張錦豪不但來幫長輩們打菜，也聊聊天話家常，氣氛好熱鬧。

一大早，里長夫人帶著志工們開始洗菜、切菜，還有炒出一道道的美味佳餚，汐止區北峰里固定每個月的第四個星期四共餐，志工們一早三點五點就開始忙，每次都要準備10道菜，接著中午11點，長輩們就開始陸續到活動中心報到，開始共餐。

當天菜色好豐富，有白米飯有炒麵，還有時令蔬菜，像是冬瓜、南瓜等等，另外也有高麗菜、菜脯蛋、炒雞絲，算一算有10道菜，每個長輩手上的餐盒或是盤子，全都裝得滿滿的，有些帶回家吃，更多的是坐在活動中心裡大家邊聊天邊吃飯，心情好，吃的也多。

新北市議員白珮茹提到，北峰里老人共餐已經行之有年，里長夫人還有志工從早上5點就開始忙，今天來關心長輩，也和他們話家常，也幫大家打菜，因為鄰居們有些很久沒有出來，可是就是因為共餐大家聚在一起，志工媽媽們也會彼此分享怎麼做菜，像今天就教南瓜也可以煮湯，也可以搭配青江菜跟豆腐下去蒸煮，所以台灣的食材其實非常豐富，是一個非常幸福的寶島，也希望透過共餐，彼此互相關懷，也讓社區更溫暖。

新北市議員張錦豪表示，每個月一次的共餐，11點就開始，里民出席踴躍，也持續辦了好多年，志工們也從清晨就在備料，自己也住在北峰里，所以每次也都來一起共襄盛舉，看到長輩們都很健康，走出家門來一起吃飯，牙口不錯，可以吃很豐盛的菜餚，希望不止是北峰里或是汐止區其他里，長者都能享受到這麼棒的老人共餐。

立委黃國昌汐金萬區主任陳語倢指出，今天很開心參加北峰里一個月一次的老人共餐，這裡的鄉親是一個月比一個月還多，可見志工媽媽們煮菜真的是超級好吃，其實很感動，因為有這樣社會的溫暖，讓社區長者都感到溫馨。

北峰里長陳南海說，老人共餐的菜，大部分都是就地取材，有些是里內農民種的菜拿來分享，還有就是市場攤商贊助，今天一樣來了2、300人，真的很開心，因為越來越多老人家都自己住，真的很無聊，透過共餐，鼓勵長輩走出家門，大家聚一聚聊聊天，未來會持續辦下去。

