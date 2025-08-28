影／視障姐妹在台北車站外不知所措 北市警熱心協助搭車

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
中正一分局警方日前在台北車站外，發現兩名視障女子從計程車下車需要協助，主動引導她們前往捷運淡水信義線搭車。記者翁至成／翻攝
台北車站人潮洶湧，對視障朋友而言更是充滿挑戰。日前下午尖峰時段，一名計程車剛停靠台北車站西側，下車的2名年輕女子神情徬徨，因視障難以辨認方向，就在她們徘徊之際，在現場執勤的中正一分局警備隊警員周呈銘主動上前，協助她們順利進站搭乘捷運。

警方指出，這對鄭姓姐妹分別為21歲、19歲，當天自三重搭計程車到台北車站，準備轉乘捷運淡水線返家，卻因不熟悉複雜的車站動線，一時停下腳步不知所措，周員見狀立刻上前詢問，並一路陪同穿越大廳，期間不忘提醒注意環境障礙物，順利協助2人安全送到淡水線月台候車。

鄭姓姐妹對警察的即時協助充滿感激，讓她們感受到安全與溫暖，直呼「真的很感謝，不然我們還不知道要怎麼走」。

中正一警方強調，這樣的舉動展現「以民為本」的精神，也提醒市民，台北市交通局有提供「台北好行APP」可查詢大眾運輸資訊；若有需要，民眾也能提前致電捷運公司客服，預約專人引導服務，減少出行不便。

淡水 捷運公司 台北車站

