議員批新店多站租不到YouBike 市府：已開罰並要求改善

新北市今年3月恢復YouBike前30分鐘免費，使用率大幅提升，不過新北市議員陳乃瑜今天議會質詢指出，新店新和國小周邊，9處YouBike租借站本該有215台車，卻一度空無一輛車，下周就要開學，質疑業者車輛調度能力。新北市交通局副局長林麗珠表示，已針對車輛調度問題開罰微笑單車，也要求業者強化管理，並持續追蹤。

新北市議員陳乃瑜今天在議會質詢指出，她頻頻接獲民眾陳情，部分YouBike租借站不分任何時刻常常無車可借，更有民眾反應連走9站都借不到車，質疑YouBike調度嚴重失靈，造成通勤族不便，更擔心開學過後，恐更難借車。

陳乃瑜說，新店新和國小周邊為例，包括永安街、永平街一帶共有9個YouBike租借站，理論上應配置215台自行車，但實際去走一遭，即使在非尖峰時段，9個站點的可借車輛數量依舊寥寥無幾，根本難以滿足需求。此外，文山國中周邊站點也面臨相同問題，經常發生「站在眼前卻租不到車」的窘境。

陳乃瑜指出，目前正值暑假期間，租車需求已經吃緊；一旦開學後，學生騎乘人潮湧入，情況恐怕更加惡化。陳乃瑜質疑，交通局與營運單位的調度明顯失靈，要求市府必須正視並立即改善，避免影響市民及學生的交通便。

交通局副局長林麗珠表示，對於新和國小周邊借不到車事件，交通局已經依照合約，開罰微笑單車公司5件，並要求業者加派調度人員，避免類似事件再度發生。

交通局表示，開罰的5站有新店新和活動中心、天山公園(永安街)、新和國小、永平休閒廣場、永平街23巷等5站，每案依照合約開罰1000元。

交通局指出，目前YouBike站點平均見車率90%，新店案件主要是當天業者調度與人力排程不當導致，未來持續要求強化場站管理與調度，沒有合理理由，都將依契約規定裁處。

商品推薦