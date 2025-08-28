議員批新店多站租不到YouBike 市府：已開罰並要求改善
新北市今年3月恢復YouBike前30分鐘免費，使用率大幅提升，不過新北市議員陳乃瑜今天議會質詢指出，新店新和國小周邊，9處YouBike租借站本該有215台車，卻一度空無一輛車，下周就要開學，質疑業者車輛調度能力。新北市交通局副局長林麗珠表示，已針對車輛調度問題開罰微笑單車，也要求業者強化管理，並持續追蹤。
新北市議員陳乃瑜今天在議會質詢指出，她頻頻接獲民眾陳情，部分YouBike租借站不分任何時刻常常無車可借，更有民眾反應連走9站都借不到車，質疑YouBike調度嚴重失靈，造成通勤族不便，更擔心開學過後，恐更難借車。
陳乃瑜說，新店新和國小周邊為例，包括永安街、永平街一帶共有9個YouBike租借站，理論上應配置215台自行車，但實際去走一遭，即使在非尖峰時段，9個站點的可借車輛數量依舊寥寥無幾，根本難以滿足需求。此外，文山國中周邊站點也面臨相同問題，經常發生「站在眼前卻租不到車」的窘境。
陳乃瑜指出，目前正值暑假期間，租車需求已經吃緊；一旦開學後，學生騎乘人潮湧入，情況恐怕更加惡化。陳乃瑜質疑，交通局與營運單位的調度明顯失靈，要求市府必須正視並立即改善，避免影響市民及學生的交通便。
交通局副局長林麗珠表示，對於新和國小周邊借不到車事件，交通局已經依照合約，開罰微笑單車公司5件，並要求業者加派調度人員，避免類似事件再度發生。
交通局表示，開罰的5站有新店新和活動中心、天山公園(永安街)、新和國小、永平休閒廣場、永平街23巷等5站，每案依照合約開罰1000元。
交通局指出，目前YouBike站點平均見車率90%，新店案件主要是當天業者調度與人力排程不當導致，未來持續要求強化場站管理與調度，沒有合理理由，都將依契約規定裁處。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言