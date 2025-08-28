「到站抬頭就看到站名」 北捷中和新蘆線8月底前全線更新

臺北捷運中和新蘆線8月初試辦到站顯示器內容精簡，實施以來蒐集各方意見，即日起，以「到站抬頭就看到站名」為原則，推出轉乘車站顯示優化2.0，方便旅客快速辨識。至於英文資訊，因部分站名英文拼音較長，受限於到站顯示器僅有36個字元的顯示空間，必須依不同情況微調，預計8月底前完成全線列車更新。後續仍將滾動式檢討，並將試辦成效拓展至其他路線。

臺北捷運公司表示，改版後的到站顯示器以「到站抬頭就看到站名」，並採取一頁呈現完整轉乘資訊為主，中文轉乘路線由原本的路線顏色，調整為完整中文路線名稱，以東門站為例，即為「東門(轉乘淡水信義線) 」。

未來拓展時，因路網中重要交會車站轉乘資訊較長，將以「換頁方式」調整。例如臺北車站除轉乘淡水信義線外，亦為臺鐵、高鐵及桃園機場捷運轉乘站，轉乘資訊相對複雜，因此採取換頁顯示的方式調整，但在第二頁資訊中，仍將持續呈現臺北車站站名，確保旅客快速掌握所在車站及轉乘資訊。

至於英文資訊，由於到站顯示器最多只能呈現36個字元，部分車站因拼音字母較長或轉乘資訊過多，將視情況同時顯示站名、車站代碼或調整為擇一顯示，並搭配轉乘資訊，以兼顧資訊清晰及易於辨識，後續將持續蒐集國外旅客實際體驗意見進行調整。

聚傳媒

