「到站抬頭就看到站名」 北捷中和新蘆線8月底前全線更新

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北大眾捷運股份有限公司
照片取自臺北大眾捷運股份有限公司

臺北捷運中和新蘆線8月初試辦到站顯示器內容精簡，實施以來蒐集各方意見，即日起，以「到站抬頭就看到站名」為原則，推出轉乘車站顯示優化2.0，方便旅客快速辨識。至於英文資訊，因部分站名英文拼音較長，受限於到站顯示器僅有36個字元的顯示空間，必須依不同情況微調，預計8月底前完成全線列車更新。後續仍將滾動式檢討，並將試辦成效拓展至其他路線。

臺北捷運公司表示，改版後的到站顯示器以「到站抬頭就看到站名」，並採取一頁呈現完整轉乘資訊為主，中文轉乘路線由原本的路線顏色，調整為完整中文路線名稱，以東門站為例，即為「東門(轉乘淡水信義線) 」。

未來拓展時，因路網中重要交會車站轉乘資訊較長，將以「換頁方式」調整。例如臺北車站除轉乘淡水信義線外，亦為臺鐵、高鐵及桃園機場捷運轉乘站，轉乘資訊相對複雜，因此採取換頁顯示的方式調整，但在第二頁資訊中，仍將持續呈現臺北車站站名，確保旅客快速掌握所在車站及轉乘資訊。

至於英文資訊，由於到站顯示器最多只能呈現36個字元，部分車站因拼音字母較長或轉乘資訊過多，將視情況同時顯示站名、車站代碼或調整為擇一顯示，並搭配轉乘資訊，以兼顧資訊清晰及易於辨識，後續將持續蒐集國外旅客實際體驗意見進行調整。

聚傳媒

機場捷運 淡水信義線

相關新聞

為台中爵士音樂節砍17棵樹挨批荒唐 中市府澄清了

台中市民廣場是市區最重要綠地，每年爵士音樂節在此舉行，有民眾發現公益路側整排17棵路樹今遭移除，將拓寬人行道，在地議員質...

議員批新店多站租不到YouBike 市府：已開罰並要求改善

新北市今年3月恢復YouBike前30分鐘免費，使用率大幅提升，不過新北市議員陳乃瑜今天議會質詢指出，新店新和國小周邊，...

新北登山步道破損修復慢 議員促建即報即修機制

登山健行風氣盛行，不過新北市議員山田摩衣指出，市內多處登山步道出現設施破損、指標掉落等安全隱憂，認為觀光局未落實巡檢管理...

影／視障姐妹在台北車站外不知所措 北市警熱心協助搭車

台北車站人潮洶湧，對視障朋友而言更是充滿挑戰。日前下午尖峰時段，一名計程車剛停靠台北車站西側，下車的2名年輕女子神情徬徨...

陸製機器狗巡道…議員憂資料外洩 北市新工處要廠商提第三方認證

北市副市長李四川日前在臉書貼出機器狗並表示將加入市府人行道巡檢團隊，卻被議員踢爆機器狗為大陸製造，恐有資安疑慮，今舉行記...

