陸製機器狗巡道…議員憂資料外洩 北市新工處要廠商提第三方認證

北市副市長李四川日前在臉書貼出機器狗並表示將加入市府人行道巡檢團隊，卻被議員踢爆機器狗為大陸製造，恐有資安疑慮，今舉行記者會指出，機器狗恐將台北巷弄資料拍攝回傳陸方，呼籲市府應停用。新工處則表示，已要求廠商提出第三方公正資安認證，經市府核定才可使用。

議員簡舒培表示，第一時間向新工處詢問機器狗相關資訊、有無資安疑慮時，市府第一時間給的回覆竟是「機器狗原創公司為美國波士頓動力公司，該公司僅出售予學術機構研究使用，不發售予私人企業。」卻隻字未提來自中國，且該公司執行長更是習近平閉門會談成員之一，憂心機器狗藉此蒐集台灣巷弄所有細項資料，並透過後門傳回中國。

議員陳賢蔚說，該中國廠商就曾經被爆料其機器人設備有後門漏洞，可透過密鑰權限遠端操控，其中他的合作語音數據廠商，更曾大規模監控侵犯人權，而被美國制裁，更是陸方軍演「無人戰鬥設備」重要廠商，還曾搭配步槍軍演，若機器狗將北市巷弄資料回傳後，陸方以此配武器或炸彈，大量空降襲擊，後果恐不堪設想。

議員顏若芳也質疑，相關法條有明文規定公務機關禁止使用及採購具有連網、資料處理、控制功能等廣義的中國大陸資通訊產品，而市政府雖聲稱該機器狗沒有連網功能，但仍具有藍牙控制效能，若用於公務恐違反法令。

新工處副處長王健忠表示，會使用機器狗是希望透過科技取代過去巡檢人行道，使用人工或自行車背負設備，減輕人力體力負荷，可望提升效率，該設備經廠商內部資安團隊評估，已對機器狗本身功能遮蔽與取消，沒有取得環境資訊或資訊傳輸功能，其所搭載環景照相機和工業級電腦，都是來自台灣廠商開發。

新工處強調，市府並未編列相關設備購置費用，機器狗是廠商為達到合約所要求的道路服務水準，經由合約機制自行提出並採用的設備，但盼廠商能提出第三方公正資安認證，待計畫書市府審查後，沒問題才會進一步使用。

