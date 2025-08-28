新北首創補助風扇衣防熱傷害 115年擴大辦理

快訊

中央社／ 新北27日電

近日高溫炎熱，新北市勞檢處日前將風扇衣納入補助，為全國首創，50人以下企業或自營作業者最高可補助3萬元，今天再加碼宣布明年提高補助預算。

新北市勞動檢查處透過新聞稿指出，為降低勞工戶外工作熱傷害風險，日前將風扇衣、水冷衣等納入補助，經實測勞工穿上風扇衣後可降低體表溫度約攝氏4度。關注勞工議題的作家林立青在臉書發文表示，這是他從事工地以來，第一次看到勞動局處對工人採取有感政策。

勞檢處表示，為降低職災，103年起訂有「補助微型企業及自營作業者改善安全衛生設備計畫」，過去補助多集中在製造業防止切割捲夾危害的護罩等設施，日前將風扇衣等納入補助項目，今年共編列預算270萬元，目前仍有140萬元額度將全數投入風扇衣補助。新北市勞工局長陳瑞嘉今天在風扇衣實測記者會上宣布，因反應熱烈，明年度將提高補助預算至300萬元。

根據新北市勞工局網站，只要是僱用勞工人數在50人以下，且依法取得工廠、公司或商業營業登記的企業或自營作業者，即起至12月20日都能提出申請，最高可補助新台幣3萬元，詳細申請方式可至「新北勞動雲」網站查詢。

