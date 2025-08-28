七夕禮盒過度包裝？台中稽查437件結果出爐
七夕情人節即將到來，台中市環保局稽查百貨公司、量販店及加工食品零售業者等30家業者108件糕餅禮盒、220件加工食品禮盒、54件酒類禮盒及55件化妝品禮盒，合計437件節慶類禮盒，稽查結果全數符合包裝法規。
環保局長陳宏益表示，情人節贈禮傳達的是心意，不應造成地球的負擔，呼籲民眾在選購節慶禮盒時，可依循「一多三少」原則，優先選擇內容物較多、包裝材料較少、材質種類單一，以及印刷簡約的產品，既能體現環保時尚，也能為地球盡心力。
環保局提醒，2005年7月起，環境部針對「限制產品過度包裝」公告相關規範，列管禮盒類別包括糕餅、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等五大類。依規定，禮盒包裝體積比值應小於1，且包裝層數限制，化妝品、加工食品及酒類不得超過2層，糕餅與光碟禮盒則不得超過3層，才符合法定標準。
環保局建議，業者在設計禮盒前，可利用環境部設立的「限制產品過度包裝試算平台」線上自我檢核，確保產品兼具環保與實用，為消費市場帶來更永續的選擇。
