民團民代抗議913拆圓環、填地下道 交工處回應了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
「行人零死亡推動聯盟」上午在台北公館圓環旁舉行記者會，抗議北市府草率決議拆除圓環（圖左），並填平公車地下道（圖右），未來將造成更嚴重的交通問題。記者杜建重／攝影
「行人零死亡推動聯盟」上午在台北公館圓環旁舉行記者會，抗議北市府草率決議拆除圓環（圖左），並填平公車地下道（圖右），未來將造成更嚴重的交通問題。記者杜建重／攝影

北市府拍板將於9月13日拆除公館圓環並填平地下公車專用道，引起民團及在地周遭民意代表今早到圓環前表達訴求，針對羅斯福路四段119巷弄將改建成單行道，但替代道路狹小狀況。交通局回應，圓環改善後行駛到該地的車流會調降；保留當地停車需求。

針對民團提到，北市過往的圓環改為正交路口後，會有禁止左轉等限制。交工處副處長黃惠如說明，通常會以禁止左轉的路口，都是能夠改道其他的路口處，但是公館圓環位處較南邊，禁止左轉後就會無法繞回，因此改善過後，會建置左轉專用時相。

至於爭議較大的填平公車專用道，恐影響公車班距時間等。黃惠如說，會以連鎖號誌方式調整，一次綠燈能夠讓7輛公車通過路段，估計6成的公車不會遇到紅燈。

苗博雅上周的專家學者會議沒有邀集民團。黃惠如說明，主要是邀請交通相關背景學者，在場也有邀集議員們所建議的專家與會。

另外，當地里長羅斯福路四段119巷屆時會封路改為單行道，改以路寬狹窄的121巷弄替代。黃惠如說，有和里長說明，圓環改善後的路況會有調降，也因為當地有停車空間需求，因此會以現行狀況保留。

