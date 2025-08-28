捷運三鶯線進度93% 侯友宜視察工程盼年底如期完工

新北捷運三鶯線進度逼近93%，列車已全數抵台，目前正全力推進列車測試及機電系統整合，新北市長侯友宜今前往三鶯線LB09站陶瓷老街站，視察車站裝修進度及各站公共藝術設置情形，也要求施工團隊務必如期如質年底完工，讓地方最期待的三鶯線能早日通車，帶動地區發展。

侯友宜說明，目前三鶯線工程進度約93%，三鶯線29列車已全數就位，列車測試進度達標，目前LB01（頂埔站）至LB08（鶯歌車站），已進入模擬營運狀態的自動駕駛動態測試，及LB08（鶯歌車站）至LB12（鶯桃福德）站已進行號誌功能測試，接續10月進行全線系統整合及穩定性測試，朝年底完工大步向前邁進，並為後續初履勘做足準備。

捷運局長李政安表示，陶瓷老街車站月台門已全數安裝完成，車站內部裝修同步推進，包含內外牆包板、地坪磁磚、玻璃帷幕、電梯、電扶梯、天花板及旅客諮詢處等工項陸續完成。此外，三鶯線12座車站站站都有公共藝術，打造三鶯線成為行動美術館。

李政安也說，三鶯線公共藝術出自國內外著名藝術家之手，像是LB09陶瓷老街站，除了有日本藝術家大塚麻子打造的「有趣」公共藝術外，也有國內知名藝術家劉鎮洲創作的「玩陶」，聚集全台將近70位陶藝家，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，形成一幅色彩斑斕、風格繽紛的陶藝畫卷，以陶板延伸至天花轉化為彩雲，展現鶯歌陶藝之美。

捷運局補充，陶瓷老街站到鶯歌老街只要3分鐘步行即可抵達，明年通車後將可成為打卡新景點，提升觀光品質，讓陶瓷老街風華再現。

立委蘇巧慧表示，她和吳琪銘委員共同爭取中央用前瞻建設補助，目前進度已突破九成，期望捷運早日通車，讓鶯歌的公共運輸交通網絡更加完整，帶動三鶯地區整體發展。她也提前協調多個單位，爭取鶯桃路、國華路等路段配合捷運工程，進行電桿地下化工程，將拔除共70支電桿，，期待捷運開通後，可以提供給民眾更安全、便利的行人空間。

新北市議員江怡臻表示，捷運三鶯線完工通車在即，動態測試時車子跑來跑去，大家非常期待。隨著捷運完工倒數，可見新北逐步往四通八達邁進，目前是七線齊發，新北二十年來已脫胎換骨，期待蛻變為不輸東京、首爾的大都會圈。 國內知名藝術家劉鎮洲創作的「玩陶」，聚集全台將近70位陶藝家，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，形成一幅色彩斑斕、風格繽紛的陶藝畫卷，以陶板延伸至天花轉化為彩雲，展現鶯歌陶藝之美。 記者江婉儀／攝影 新北捷運三鶯線進度逼近93%，列車已全數抵台，目前正全力推進列車測試及機電系統整合。記者江婉儀／攝影 新北市長侯友宜今前往三鶯線LB09站陶瓷老街站，視察車站裝修進度及各站公共藝術設置情形。記者江婉儀／攝影 新北捷運三鶯線進度逼近93%，列車已全數抵台，目前正全力推進列車測試及機電系統整合。記者江婉儀／攝影 新北市長侯友宜今前往三鶯線LB09站陶瓷老街站，視察車站裝修進度及各站公共藝術設置情形。記者江婉儀／攝影 新北捷運三鶯線進度逼近93%，列車已全數抵台，目前正全力推進列車測試及機電系統整合。記者江婉儀／攝影

商品推薦