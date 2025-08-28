913拆圓環、填地下道 民團綁布條抗議 里長嘆「黨籍里長壓力大」

台北市府拍板將於9月13日拆除公館圓環，以及填平地下公車專用道，不料再度引起在地居民抗議，今早相關團體也在圓環前高舉「蔣不聽！抗議北市府強拆圓環」的布條綁在公車專用道的圍欄。在地里長、學府里長李淳琳也嘆，身為黨籍里長壓力很大，但仍要為了居民站出來。

行人零死亡推動聯盟理事長林柏勛表示，交通局的簡報中，僅用一張表格顯示改正交路口比圓環安全。他以小巨蛋圓環、八德路圓環為例，當時1988年拆除改為正交路口之後，變成直接禁止左轉，用犧牲道路使用自由來不讓路人行走。

他說，市府決策非常草率，且加上公車平面化後，道路複雜、碰撞頻繁，也會剝奪機車用路權益。

台師大學生會長黃莨騰表示，附近宿舍有將近4千位學生，也會跨校區選課等，屆時恐延長通勤時間達12分鐘之久，當初也有調查，僅有11％學生同意填平地下道，58％認為有更好解決方案，但市府卻未聽取學生意見。

政大交通運輸研究社幹部劉易森也說，羅斯福路與基隆路口有3條公車路線通往政大，如果填平地下公車專用道至少會增加一倍通勤時間。

台北市議員苗博雅說，這種倉促的政策只能說是天兵政策，不曾見過有哪個政策是民團、在地民眾、民意代表都跳出來反對；今年三月蔣萬安發文以前，有哪個專家學者說過填平地下道是最好作法？且昨天市府記者會中的專家會議，有任何團體受邀了嗎？會議紀錄公告上網了嗎？

北市議員張志豪也說，對於這種突襲式的通知工程，相當憤怒，前幾場的說明會，完全沒有取得民眾共識，仍是拍板9月13日要進行施作。

李淳琳也嘆，作為國民黨籍里長壓力非常大，可是為了整個市民、里民需求需要站出來說幾句話，在4月多蔣萬安發文後，就接到很多里民、台大教授等關心，因為填平公車專用地下道會影響到新店、烏來時程。

她說，交通局昨日的記者會，也是臨時才收到9月13日要動工的資訊，尤其改善後的工程會將羅斯福路四段119巷封閉改為單行道，讓這條70多年歷史文化的道路斬斷，取代的是121巷不到5米寬的道路，屆時該如何消化車輛。

李淳琳呼籲，蔣萬安、台北市副市長李四川要帶隊一起來121巷來看，「不用走三回，一回就好。」 「蔣不聽！抗議北市府強拆圓環」的布條綁在公車專用道的圍欄。記者邱書昱／攝影 民團及在地議員、里長們到場表達訴求。記者邱書昱／攝影

商品推薦