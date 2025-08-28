快訊

影／民團批北市府「蔣不聽」 強拆公館圓環交通更壅塞

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
「行人零死亡推動聯盟」上午在台北市公館圓環旁舉行記者會，並在公車專用道平面護欄上掛布條，抗議台北市政府「蔣（講）不聽」，草率決議拆除圓環。記者杜建重／攝影
「行人零死亡推動聯盟」上午在台北市公館圓環旁舉行記者會，並在公車專用道平面護欄上掛布條，抗議台北市政府「蔣（講）不聽」，草率決議拆除圓環。記者杜建重／攝影

行人零死亡推動聯盟」上午在台北市公館圓環旁舉行記者會，並在公車專用道平面護欄上掛布條，抗議台北市政府「蔣（講）不聽」，草率決議拆除圓環，未來恐將造成更嚴重的交通問題。

聯盟理事長陳愷寧表示，自從台北市政府於今年3月提出要將公館圓環改為正交路口開始，聯盟於多次的市府會議及會勘中不斷表明，現行的圓環設計仍有改善空間，無論是各路口的行人空間改善或是汽機車行車動線問題，應該嘗試以成本較低的標線標誌改造，使其成為進步的現代圓環，並且以改善後的現代圓環，重新做車流評估，以免填平公車道將犧牲弱勢用路人和學生權益。

陳愷寧說明，聯盟與各個交通團體共同討論並提出現行改善調整方案，圖面也提供北市府作為設計參考，然而北市府在27日上午的一場臨時記者會中，批評民團提出的方案改善效果有限，甚至以「劃設導引線對交通安全改善無用」而不予參考的離奇說法，令民團完全無法認同。聯盟對台北市府這樣不重視交通專業，同時也忽視道路標線標誌設置重要性的立場，表達嚴正抗議。

陳愷寧表示，我們在過往倡議中的基本立場，便是保障行人、自行車、身障者、推娃娃車等弱勢用路人的權益為優先，而良好的道路設計可使車流動向正常，減少車流複雜交織及降低擦撞，行人在路側或路外人行道上的風險也會隨之降低。

北市府提出的正交方案雖能提升行人通行空間，但交通工程要宏觀看待整體的道路設計而非單一項目，北市府以不信任標線為理由，強硬拆除圓環和填平公車地下道，這樣先射箭再畫靶的決策方式，不僅不尊重地方居民意見和用路需求，也不符合科學原則，龐大的成本更是浪費民脂民膏，還影響學生等公車使用者的權益，將造成交通更加壅塞。

聯盟呼籲北市府傾聽民意，將拆除公館圓環的交通政策收回。

「行人零死亡推動聯盟」上午在台北公館圓環旁舉行記者會，呼籲北市府傾聽民意，將拆除公館圓環的交通政策收回。記者杜建重／攝影
「行人零死亡推動聯盟」上午在台北公館圓環旁舉行記者會，呼籲北市府傾聽民意，將拆除公館圓環的交通政策收回。記者杜建重／攝影
「行人零死亡推動聯盟」上午在台北公館圓環旁舉行記者會，抗議北市府草率決議拆除圓環（圖左），並填平公車地下道（圖右），未來將造成更嚴重的交通問題。記者杜建重／攝影
「行人零死亡推動聯盟」上午在台北公館圓環旁舉行記者會，抗議北市府草率決議拆除圓環（圖左），並填平公車地下道（圖右），未來將造成更嚴重的交通問題。記者杜建重／攝影
「行人零死亡推動聯盟」等多個民團上午在台北公館圓環旁舉行記者會，抗議台北市政府草率決議拆除圓環。記者杜建重／攝影
「行人零死亡推動聯盟」等多個民團上午在台北公館圓環旁舉行記者會，抗議台北市政府草率決議拆除圓環。記者杜建重／攝影

行人 北市府

