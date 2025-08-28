侯友宜緊盯施工 三鶯線進度破九成、29列車全數就位拚測試

新北市第一條自辦中運量捷運三鶯線進度逼近93%，列車已全數抵臺，目前正全力推進列車測試及機電系統整合，新北市長侯友宜28日，前往三鶯線LB09站陶瓷老街站，瞭解車站裝修進度及各站公共藝術設置情形，也要求施工團隊務必如期如質年底完工，讓地方最期待的三鶯線能早日通車，帶動地區發展。

新北市長侯友宜說明，目前三鶯線工程進度約93%，三鶯線29列車已全數就位，列車測試進度達標，目前正進行LB01(頂埔)~LB08(鶯歌車站)已進入模擬營運狀態的自動駕駛動態測試及LB08(鶯歌車站)-LB12(鶯桃福德)站已進行號誌功能測試，接續10月進行全線系統整合及穩定性測試，朝年底完工大步向前邁進，並為後續初履勘做足準備。

市長侯友宜表示，陶瓷老街車站月台門已全數安裝完成，車站內部裝修同步推進，包含內外牆包板、地坪磁磚、玻璃帷幕、電梯、電扶梯、天花板及旅客諮詢處等工項陸續完成。此外，三鶯線12座車站站站都有公共藝術，打造三鶯線成為行動美術館。

新北捷運局長李政安詳細說明，三鶯線公共藝術出自國內外著名藝術家之手，像是LB09陶瓷老街站，除了有日本藝術家大塚麻子老師打造的「有趣」(作品名稱)公共藝術外，也有國內知名藝術家劉鎮洲老師創作的《玩陶》，聚集全台將近70位陶藝家，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，形成一幅色彩斑斕、風格繽紛的陶藝畫卷，以陶板延伸至天花轉化為彩雲，展現鶯歌陶藝之美。

新北捷運局補充說明，從南鶯活動中心至公三公園共融性遊具、「有趣」公共藝術，到陶瓷老街站一樓大廳的「玩陶」，可以將捷運車站公園化，讓市民朋友可以於平面串聯遊憩；另外，陶瓷老街站到鶯歌老街只要3分鐘步行即可抵達，明年通車後將可成為打卡新景點，提升觀光品質，讓陶瓷老街風華再現。

