快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

侯友宜緊盯施工 三鶯線進度破九成、29列車全數就位拚測試

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市長侯友宜。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜。記者江婉儀／攝影

新北市第一條自辦中運量捷運三鶯線進度逼近93%，列車已全數抵臺，目前正全力推進列車測試及機電系統整合，新北市長侯友宜28日，前往三鶯線LB09站陶瓷老街站，瞭解車站裝修進度及各站公共藝術設置情形，也要求施工團隊務必如期如質年底完工，讓地方最期待的三鶯線能早日通車，帶動地區發展。

新北市長侯友宜說明，目前三鶯線工程進度約93%，三鶯線29列車已全數就位，列車測試進度達標，目前正進行LB01(頂埔)~LB08(鶯歌車站)已進入模擬營運狀態的自動駕駛動態測試及LB08(鶯歌車站)-LB12(鶯桃福德)站已進行號誌功能測試，接續10月進行全線系統整合及穩定性測試，朝年底完工大步向前邁進，並為後續初履勘做足準備。

市長侯友宜表示，陶瓷老街車站月台門已全數安裝完成，車站內部裝修同步推進，包含內外牆包板、地坪磁磚、玻璃帷幕、電梯、電扶梯、天花板及旅客諮詢處等工項陸續完成。此外，三鶯線12座車站站站都有公共藝術，打造三鶯線成為行動美術館。

新北捷運局長李政安詳細說明，三鶯線公共藝術出自國內外著名藝術家之手，像是LB09陶瓷老街站，除了有日本藝術家大塚麻子老師打造的「有趣」(作品名稱)公共藝術外，也有國內知名藝術家劉鎮洲老師創作的《玩陶》，聚集全台將近70位陶藝家，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，形成一幅色彩斑斕、風格繽紛的陶藝畫卷，以陶板延伸至天花轉化為彩雲，展現鶯歌陶藝之美。

新北捷運局補充說明，從南鶯活動中心至公三公園共融性遊具、「有趣」公共藝術，到陶瓷老街站一樓大廳的「玩陶」，可以將捷運車站公園化，讓市民朋友可以於平面串聯遊憩；另外，陶瓷老街站到鶯歌老街只要3分鐘步行即可抵達，明年通車後將可成為打卡新景點，提升觀光品質，讓陶瓷老街風華再現。

捷運 老街 三鶯線 侯友宜

延伸閱讀

影／一般性補助款將改申請制 侯友宜：不論哪種算法都希望不要減少

侯友宜談核廢、黨魁與內閣改組 強調安全、團結、民意

國民黨主席交棒議題延燒 侯友宜表態「沒考慮過」

影／侯友宜籲「再熱也要出來投票」 盼選後紛擾劃下句點

相關新聞

影／民團批北市府「蔣不聽」 強拆公館圓環交通更壅塞

「行人零死亡推動聯盟」上午在台北市公館圓環旁舉行記者會，並在公車專用道平面護欄上掛布條，抗議台北市政府「蔣（講）不聽」，...

捷運三鶯線進度93% 侯友宜視察工程盼年底如期完工

新北捷運三鶯線進度逼近93%，列車已全數抵台，目前正全力推進列車測試及機電系統整合，新北市長侯友宜今前往三鶯線LB09站...

913拆圓環、填地下道 民團綁布條抗議 里長嘆「黨籍里長壓力大」

台北市府拍板將於9月13日拆除公館圓環，以及填平地下公車專用道，不料再度引起在地居民抗議，今早相關團體也在圓環前高舉「蔣...

侯友宜緊盯施工 三鶯線進度破九成、29列車全數就位拚測試

新北市第一條自辦中運量捷運三鶯線進度逼近93%，列車已全數抵臺，目前正全力推進列車測試及機電系統整合，新北市長侯友宜28...

捷運新北三鶯線進度破九成 立委盼早日通車

捷運三鶯線工程進度逼近93%，立委蘇巧慧表示，感謝中央這幾年對新北的重視，和新北市政府的齊心努力，捷運三鶯線工程總經費5...

動漫祭Coser克難席地坐梳妝打扮 圓山花博爭豔館將有使用專區

「開拓動漫祭」上周五至日在圓山花博園區爭艷館舉辦，但園區內廁所僅設半身鏡，議員發現不少Coser克難席地而坐，建議市府可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。