捷運新北三鶯線進度破九成 立委盼早日通車

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
民進黨立委蘇巧慧。圖／聯合報系資料照
捷運三鶯線工程進度逼近93%，立委蘇巧慧表示，感謝中央這幾年對新北的重視，和新北市政府的齊心努力，捷運三鶯線工程總經費502億。她期望捷運早日通車，讓鶯歌的公共運輸交通網絡更加完整，帶動三鶯地區整體發展。

蘇巧慧28日與新北市議員蘇泓欽，廖宜琨、卓冠廷、彭一書議員服務團隊，共同出席新北市府「捷運三鶯線LB09陶瓷老街站公共藝術暨站體裝修進度視察」。

蘇巧慧說，感謝中央這幾年對新北的重視，和新北市政府的齊心努力，捷運三鶯線工程總經費502億，她和立委吳琪銘共同爭取中央納入前瞻基礎建設補助，三鶯地區民眾期盼已久的捷運，「預計將於明年六月完工通車。」

蘇巧慧強調，搭配這幾年陸續完工的交通建設，包括大漢溪堤外便道、鳳鳴簡易車站、三鶯大橋改建等等，鶯歌對外的交通路網連結將更加完善，民眾生活也更加便利。

蘇巧慧提到，鶯歌緊鄰桃園八德，為了完整串連新北和桃園共同生活圈的交通路網，她積極和中央爭取三鶯線延伸至桃園八德，行政院8月1日也正式核定「捷運三鶯線延伸桃園八德段」計劃總經費160.57億元，中央補助91.24億元，串聯新北捷運三鶯線和桃園捷運綠線，提升兩區捷運路網，新北、桃園一起共好。

蘇巧慧補充，為了讓捷運三鶯線通車後民眾有更舒適的生活環境，她提前協調捷運局、台電等多個單位，經過多次現地會勘，於2020年成功爭取鶯桃路、國華路等路段配合捷運工程，進行電桿地下化工程，現在正分區段完成線路下地、電桿拔除，將拔除共70支電桿，期待捷運開通後，可以提供給民眾更安全、便利的行人空間。

捷運 三鶯線 蘇巧慧

