動漫祭Coser克難席地坐梳妝打扮 圓山花博爭豔館將有使用專區

「開拓動漫祭」上周五至日在圓山花博園區爭艷館舉辦，但園區內廁所僅設半身鏡，議員發現不少Coser克難席地而坐，建議市府可提升更衣與梳妝環境，打造友善展演空間。產發局說，將規畫爭艷館後側廊道作為活動特定使用專區。

圓山花博園區是北市大型動漫盛會與青年交流活動的指標性場地，開拓動漫祭更是動漫迷最期待的年度創作祭典之一，不僅展出原創漫畫與周邊商品，更展現台灣動漫創作蓬勃的能量，每次活動期間都吸引超過4萬人次觀展。

議員侯漢廷指出，角色扮演（Cosplay）是動漫文化的重要一環，參與者常有更衣及梳化的需求，但花博園區的廁所普遍僅設半身鏡，也缺乏專用梳妝台與充足的更衣空間，使得許多青年朋友僅能克難地坐在廁所地板整理妝容與服裝。

侯漢廷舉例，日本東京國際展示場、香港會議展覽中心及新加坡博覽中心等知名場館舉辦大型動漫活動時，皆會規畫更衣室與梳妝區，配備全身鏡、梳妝台、電源插座及臨時置物櫃等；台灣由北至南各大展覽場館也有不少提供Coser（角色扮演者）友善空間的案例。

他建議，市府應以圓山花博園區作為示範點，研議常設友善設施，並於大型活動期間，與主辦單位協調規畫臨時更衣專區，未來甚至可將此成功模式推廣至北市各公有展演場館。

上周特地前往開拓動漫祭的徐先生分享，Coser換裝不只是換衣服，還要花費很多時間化妝，可有臨時更衣室，但考量隱私問題，應有人去管理。圓山花博滿適合拍照，若園區設有專屬的梳妝更衣的空間，Coser平常就能去，也可變成另類觀光景點。

產發局回應，動漫祭活動期間，將規畫爭艷館後側廊道作為活動特定使用專區，並加強洗手間與飲水機等現有設施的清潔與管理。此外，園區內既有青年街舞練舞區牆面的立面全身鏡，平時作為街舞練習使用，動漫展期間將作為Coser梳妝使用，並請主辦單位派人管控疏導。

產發局說，除了強化兩項措施，也將要求主辦單位增設換裝帳篷，並加設醒目指引標示與換裝使用須知，確保參與者能安心換裝，兼顧場域秩序與管理，營造更完善的參展環境。 「開拓動漫祭」8月22日至24日在圓山花博園區爭艷館舉辦，現場湧現大批民眾。圖／民眾提供

