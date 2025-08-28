9月13日拆公館圓環拍板 議員批突襲

台北市公館圓環拆除爭論多時，交通局昨拍板9月13日拆除，改造成正交路口，也填平公車專用地下道；在地議員不滿表示「遭突襲」，里長也稱里民都反對拆除圓環；交通局回應，已開過專家學者會議，專家仍強烈建議改為四岔正交路口。

副市長李四川昨上午接受廣播專訪指出，公館圓環這7年來在北市交通事故排名第一，今年1到5月也照樣排名第一，如果把地下道填平，南北向都將多出一個車道，也可以減少交通事故；李並提及專家委員都說，最好解決交通事故的作法，還是填平地下道變成正交路口。

李四川上完節目，交通局臨時舉行拍板拆除記者會，交工處副處長黃惠如說，路型將改以四岔正交路口，動線直觀可預測外，車道配置和號誌控制分離車流，使行車動線簡化，能改善事故潛力達6成以上。另外，行人步行面積也增加，穿越路口距離能縮短23％。

地方憂心地下道填平後，公車走平面道路恐塞車，黃惠如說，透過號誌連鎖調整，一次能讓七輛公車通過路口，估計6成公車不會遇到紅燈，若有停等也僅約30秒，整體工程預計11月下旬完工。

北市議員苗博雅、張志豪等人都不滿市府突然拍板拆除，張說，拆除圓環過程草率、事前不知情，何況當地沒有人贊成。在地的學府里長李淳琳認為，填平地下道改為正交路口，對在地里民影響重大，未來只能透過不到5公尺巷道出入，超過99%里民都反對直接拆除，懇託蔣萬安市長與地方加強溝通。

行人零死亡推動聯盟昨指出，聯盟多次建議應以成本較低的標線、標誌改造為進步的現代圓環，但北市府不尊重地方用路需求，也不符合科學原則，浪費龐大成本，還影響學生等公車權益，恐造成交通更壅塞，預計今天11時到北市府抗議。

黃惠如說，專家學者仍強烈建議維持四岔的正交路口，愈多岔路會有愈多的穿越性車流，民團所提的標線方案，經評估無法有效改善，仍朝正交路線執行。

