新北公幼廚工 起薪調至31K
新北市公立幼兒園約有400名契約廚工，市府昨宣布今年起廚工起薪從2萬9171元調升至3萬1537元，每人加薪2300元，一年增加約1400餘萬預算。教育局長張明文說，這次調高起薪，加上晉薪制度，讓廚工年年有感升薪，留住專業人力。
張明文表示，契約廚工從食材清洗、烹調到衛生維護，直接影響孩子健康重要環節，讓幼兒吃得營養又安心。市府除已經建立「晉薪制度」，讓廚工年年有感升薪，更進一步調高起薪，以具體行動留住專業人力，讓幼兒園供餐團隊更加穩定。
教育局表示，薪資提升與晉薪制度相輔相成，讓新進人員更快投入工作，提升薪資是支持的第一步，2021年起補助1500元健檢，並優化招聘流程及強化職場安全，營造友善穩定的工作環境。
新北市立淡水公幼園長鐘素翎說，他們園內有4位廚工，負責每日早上、下午點心及午餐飲食，廚工不僅需要取得丙級執照外，也要花心思將食物做得比較軟、好消化且具吸引力的飲食，今年調薪2300元雖然不多，但對廚工是個肯定，招聘也更有吸引力。
