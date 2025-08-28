輝達台灣總部 盼明年5月開工

輝達執行長黃仁勳日前來台快閃，針對輝達台灣總部興建進度，北市副市長李四川昨說，黃仁勳希望明年5月來台時就能開工，市府會朝這目標努力。北市府每周跟輝達視訊，新壽跟輝達大概9月底前就會決定後續。市長蔣萬安昨也允諾會全力協助。

李四川指出，輝達要的土地是北士科T17、18，因為市府標給新壽，現在地上權是在新壽，到現在為止，最簡單方式就是新壽按契約自己出錢，把輝達要的「飛碟屋」蓋起來，原來的設計施工的廠商，必須要由輝達負責，新壽和輝達正在研討這部分細節。

李四川指出，內政部已准許市府可以訂定辦法，地上權可以直接轉給輝達，這部分新壽是持保留態度，現在還是會依契約由新壽、輝達去研討，新壽出錢蓋好，依合約取得使用執照時，再轉移給輝達。

李四川表示，輝達要的兩塊土地，必須把道路合併，建蔽率也要稍微放寬，這部分市府會協調都委會協助，市府絕對會全力幫忙。至於能源，輝達應該相當在意，選上北士科土地的時，就評估台電變電站的供電量。

李四川表示，至於在台灣因工程上缺工、缺料是比較大的麻煩，但是以他們高科技，會用重金方式找到好的團隊，施工時間應該會比較短，預估工程大概最多3年多，應該就可以蓋好。

