改造淡水河岸 打造台北塞納河
北市斥資18億推淡水河岸4區域改造，全長約4公里，不只新建人行跨橋、擴大碼頭廣場、拓寬水岸步道，甚至將有遊艇與風帆設施，預計2028年底全區完工。市長蔣萬安說，未來台北終於有一個可跟國際媲美的水岸空間及親水廊帶。
4區改造包括「大稻埕至敦煌碼頭水岸步道」將拓寬6公尺水岸步道、配賞景平台及休憩設施等，水利處昨辦開工典禮，蔣萬安致詞說，法國塞納河左岸的咖啡香、紐約哈德遜河岸有不少民眾慢跑和看書等休憩，自己一直在想能否改造淡水河，但大改造會遇到法規或水利等很多困難，感謝市府團隊突破、大膽改變，北市才能夠進步。
其他工程還有「敦煌水上遊憩基地」是新設遊艇和風帆碼頭等，下月30日開工，兩區域都預計明年10月30日完工。
還有兩區為延平河濱公園範圍，「西區水岸時空廊道」透過玉泉公園新建人行跨橋，玉泉公園與大稻埕，結合自行車租借站、運動空間等，預計明年5月開工、後年9月完工；「大稻埕花火映像再造區」拓寬大稻埕頭公尺大稻埕碼頭活動廣場空間、設10公尺寬的水岸廊道等，2027年開工、2028年完工。
議員陳炳甫指出，從大稻埕碼頭到酒泉街都沒有進出口，民眾得繞遠路才能進來，建議市府可將台北橋下的疏散門重新打開。議員林亮君說，目前大同區有玉泉公園、敦煌碼頭共2個聯外通道，但中間並無從道路側進入遊艇等親水設施的跨堤廊道，引入人流困難。
