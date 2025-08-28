安置機構連續性侵案 新北祭3措施
新北市某安置機構半年內連傳連續性侵事件，至少6人捲入，議員批橫向通報延遲，錯失第一時間接住孩子，社會局祭出三大強化措施，增加2次不預警實地查核、加速趕工其他緊急安置空間，並結合兒童精神科專業醫師等輔導矯正加害人。
該機構今年2月至7月陸續發生多起性侵案，有學童性侵被害學童，不料機構未安排獨立住宿，導致另名學童也遭毒手，成為「受害者變成加害者」的惡性輪迴。
社會局昨到議會閉門專案報告表示，本案是機構主動發現並通報社會局，家防中心第一時間聯繫婦幼隊，並依中央規定流程，由社工調查脈絡，再陪孩子前往警局作筆錄，以兒少利益優先，服務網絡間並無延遲通報。
議員鄭宇恩認為，本應安置12歲以上少年的安置機構，卻安置未滿12歲的孩子，甚至有社工在周末夜晚要帶著兒少去住飯店、睡醫院，緊急安置量能不足須積極設法解決。孩子要就醫、要面試、會頻繁請假，應建立包含社政、教育及警政的討論機制，來決定孩子到底是否能用自學替代到學校上課。
鄭宇恩指出，機構事發後橫向通報遲緩，應訂定時效規範，5月下旬事發，6月下旬機構才通知學校，學校調查才通報警政系統，7月上旬完成報案程序。冗長的調查過程，應建立時效規範，才能即時做出應變及處置。
社會局提出三項強化作為，已擴大結合兒童精神科專業醫師等輔導矯正加害人；除中央規定機構查核，也增加2次不預警實地查核；緊急短期安置機構共有45個，23戶類家庭共安置56位兒少，今年將再加速趕工18戶安置空間，預計可再增加42床，解決床位不足問題。
社會局說，兒少安置機構與寄養家庭不足，是全台共同困難，新北首創「類家庭」，創造兒少安置第三條路，近年努力推展，也有外縣市跟進，將會持續利用多元手段，強化多元安置能量。
