安置機構連續性侵案 新北祭3措施

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市議員鄭宇恩昨在社會局專案報告指出，對於機構案件應該建立跨局處討論與通報機制。圖／取自鄭宇恩臉書
新北市某安置機構半年內連傳連續性侵事件，至少6人捲入，議員批橫向通報延遲，錯失第一時間接住孩子，社會局祭出三大強化措施，增加2次不預警實地查核、加速趕工其他緊急安置空間，並結合兒童精神科專業醫師等輔導矯正加害人。

該機構今年2月至7月陸續發生多起性侵案，有學童性侵被害學童，不料機構未安排獨立住宿，導致另名學童也遭毒手，成為「受害者變成加害者」的惡性輪迴。

社會局昨到議會閉門專案報告表示，本案是機構主動發現並通報社會局，家防中心第一時間聯繫婦幼隊，並依中央規定流程，由社工調查脈絡，再陪孩子前往警局作筆錄，以兒少利益優先，服務網絡間並無延遲通報。

議員鄭宇恩認為，本應安置12歲以上少年的安置機構，卻安置未滿12歲的孩子，甚至有社工在周末夜晚要帶著兒少去住飯店、睡醫院，緊急安置量能不足須積極設法解決。孩子要就醫、要面試、會頻繁請假，應建立包含社政、教育及警政的討論機制，來決定孩子到底是否能用自學替代到學校上課。

鄭宇恩指出，機構事發後橫向通報遲緩，應訂定時效規範，5月下旬事發，6月下旬機構才通知學校，學校調查才通報警政系統，7月上旬完成報案程序。冗長的調查過程，應建立時效規範，才能即時做出應變及處置。

社會局提出三項強化作為，已擴大結合兒童精神科專業醫師等輔導矯正加害人；除中央規定機構查核，也增加2次不預警實地查核；緊急短期安置機構共有45個，23戶類家庭共安置56位兒少，今年將再加速趕工18戶安置空間，預計可再增加42床，解決床位不足問題。

社會局說，兒少安置機構與寄養家庭不足，是全台共同困難，新北首創「類家庭」，創造兒少安置第三條路，近年努力推展，也有外縣市跟進，將會持續利用多元手段，強化多元安置能量。

新北 性侵 議員 社會局

相關新聞

北部地區晚間4級地震！蔣萬安臉書秒發文 網友讚「速度好快」

北部地區晚間發生規模4級地震，台北市長蔣萬安第一時在臉書發文，向市民道晚安，指出剛剛發生有感地震，請市民朋友注意自身安全...

9月13日拆公館圓環拍板 議員批突襲

台北市公館圓環拆除爭論多時，交通局昨拍板9月13日拆除，改造成正交路口，也填平公車專用地下道；在地議員不滿表示「遭突襲」...

改造淡水河岸 打造台北塞納河

北市斥資18億推淡水河岸4區域改造，全長約4公里，不只新建人行跨橋、擴大碼頭廣場、拓寬水岸步道，甚至將有遊艇與風帆設施，...

新北公幼廚工 起薪調至31K

新北市公立幼兒園約有400名契約廚工，市府昨宣布今年起廚工起薪從2萬9171元調升至3萬1537元，每人加薪2300元，...

輝達台灣總部 盼明年5月開工

輝達執行長黃仁勳日前來台快閃，針對輝達台灣總部興建進度，北市副市長李四川昨說，黃仁勳希望明年5月來台時就能開工，市府會朝...

安置機構連續性侵案 新北祭3措施

新北市某安置機構半年內連傳連續性侵事件，至少6人捲入，議員批橫向通報延遲，錯失第一時間接住孩子，社會局祭出三大強化措施，...

