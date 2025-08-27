聽新聞
北部地區晚間4級地震！蔣萬安臉書秒發文 網友讚「速度好快」
北部地區晚間發生規模4級地震，台北市長蔣萬安第一時在臉書發文，向市民道晚安，指出剛剛發生有感地震，請市民朋友注意自身安全，當心餘震。網友見市長秒發文，大讚「速度超快」、謝謝帥哥市長提醒。
蔣萬安在臉書提醒，地震發生時，務必謹記三步驟「趴下、掩護、穩住」，盡量避免搭乘電梯，有任何狀況請撥打1999或119通報，我也會持續向大家報告臺北市政府掌握的第一手資訊。
另外，北市災防辦已通報各局處成立緊急應變小組，並針對轄管進行災情查報。經詢110、119及1999，目前均尚未接到災情通報。
