2稽查員收賄讓廢食藥物偷排景美溪 北市環保局：5月底解僱

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
桃園地檢署偵辦六和化工集團違法掩埋廢棄物案，循線追查子公司長年委託萬芳環保科技公司非法清運報廢食藥品，且勾結北市環保局楊姓稽查員。圖／保七總隊提供
桃園地檢署偵辦六和化工集團違法掩埋廢棄物案，循線追查子公司長年委託萬芳環保科技公司非法清運報廢食藥品，且勾結北市環保局2名楊姓稽查員。北市環保局今表示，2人嚴重違反工作規則，5月底已解僱，後續也強化廉政宣導，避免發生相關政風案件。

台北市環保局廢棄物處理管理科長鄭智文表示，2名楊姓稽查員原為清潔隊員，分別於2020年、2024年至廢管科支援，並擔任廢棄物清除機構的巡查人員。

鄭智文說，5月廉政單位調查該案後，環保局獲知也召開職工考核委員會，認定兩人行為已嚴重違反環保局職工工作規則，終止該員勞動契約，5月底予以解雇，全案仍待司法單位調查釐清。

鄭智文指出，環保局後續針對涉及廠商等相關稽查，再度向稽查員強化廉政宣導，另在年度教育課程提醒稽查、巡查員應在業務嚴守份際，避免發生相關政風案件。

檢方指出，56歲楊姓叔姪稽查員明知萬芳環保科技公司並無合法資格，卻為了收取賄賂，選擇放水，萬芳公司2018年6月至2024年9月間，以「報廢品」當作禮品，定期送上大量未拆封的洗衣精、洗衣膠囊、洗碗精、牙膏等仍具經濟價值的生活用品，甚至贈送飲水機。

楊姓叔姪稽查員對萬芳公司非法處理廢棄物睜隻眼閉隻眼，甚至為免該公司遭稽查，多次提前洩漏攔查水肥車勤務，並造假稽查紀錄，放任該公司非法處理廢棄物流竄多年。檢方批，這不是單純的怠惰，而是典型的「官商勾結」，嚴重侵蝕公務廉潔並依貪汙治罪條例、洩密罪等罪嫌將叔姪2人起訴，法院裁准聲押禁見。

