王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

我去函陸方籲提供陸配除籍證明 陸委會證實：數十人陳情遭刁難

北市勞動局邀移工走讀大稻埕 建立深刻城市連結

中央社／ 台北27日電

北市勞動局今天表示，為讓移工與城市建立更深刻連結，9月28日將舉辦大稻埕文化走讀活動，名額40人、全程免費，邀請在台工作的印尼、菲律賓、越南與泰國朋友報名。

勞動局表示，「城市有你更有味」的大稻埕文化走讀活動，即將於9月28日登場，勞動力重建運用處邀請移工朋友一同走進台北最具歷史氛圍的街區大稻埕，感受文化深度與城市溫度。

台北市勞動局長王秋冬透過新聞稿表示，大稻埕作為見證台北輝煌時光地標，無論是歷史建築輪廓、廟宇及教堂，或探訪各式特色小吃與商家，都使得這個充滿文史氛圍街區成為外國人必訪景點。

王秋冬表示，大稻埕文化走讀活動不同於傳統導覽或單向講述，將搭配「實地參與」與「互動任務」融合設計，希望透過身體行走與視野觀察，讓移工朋友與城市之間建立更深刻連結。

勞動力重建運用處補充說明，為因應來自不同語言背景移工，將提供不同語言分組導覽，活動名額共40人，全程免費，邀請在台工作的印尼、菲律賓、越南與泰國籍朋友報名參加，透過拍照打卡、任務互動及文化體驗等方式留下屬於自己的城市記憶。

新聞稿提到，活動全程將紀錄並分享於「台北移工學校」YouTube頻道以及「手牽手 at Taipei」Facebook專頁，期待透過社群媒體擴散效應，提升大眾對移工在地生活與文化參與的關注與理解。

移工 朋友 大稻埕

相關新聞

敬師金、獎勵金雙加碼！ 北市推3大方案迎教師節

9月是敬師月，北市教育局今宣布3大方案，包含提高獎勵金補助人數、教師專屬優惠、校園建置教師專業發展空間，盼透過制度、環境...

蔣萬安反映公務人才流動頻繁 考試院允完善制度

考試院副院長許舒翔等人今天拜會台北市政府，台北市長蔣萬安反映，北市府工作日益繁雜，公務人才流動益趨頻繁，考試院則表示會將...

2稽查員收賄讓廢食藥物偷排景美溪 北市環保局：5月底解僱

桃園地檢署偵辦六和化工集團違法掩埋廢棄物案，循線追查子公司長年委託萬芳環保科技公司非法清運報廢食藥品，且勾結北市環保局2...

新北石門富基社區多元課程 週三體適能動健康

石門區的富基社區發展協會，鼓勵社區成員多多外出聚會活動，特別安排多元的課程，可以說是天天都有活動讓社區成員參與。其中每週三的動健康課程，邀請專業體適能教練來上課，應用方便取得的運動道具，讓社區成員們與長輩們訓練肌肉，動一動平時比較少運動到的部位。

新北平溪望古觀瀑步道環境升級 提升遊客旅遊體驗

新北市觀光旅遊局推動中央景點優化體驗加值計畫，針對平溪區「嶺腳寮－望古觀瀑步道」進行整體環境營造工程，目前望古觀瀑步道主要改善工程已完工，今(27)日平溪區長李天民與望古里長林寶玫到現場視察成果，不少遊客也在現場對改善後的友善環境表示肯定與讚賞。

新北貢寮雙玉里田寮洋街道路拓寬完成 交通更安全

貢寮區雙玉里田寮洋街過去因道路狹窄、彎道多，長年以來會車困難，甚至曾發生車輛摔落邊坡的事故，居民與用路人通行風險極高。如今經過拓寬與整建，路幅變寬、路面平整，安全性大幅提升，行車更順暢，今(27)日雙玉里長吳永彬與貢寮區長柯建輝也到場視察，肯定這項道路改善對地方的實質助益。

