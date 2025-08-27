北市勞動局邀移工走讀大稻埕 建立深刻城市連結

北市勞動局今天表示，為讓移工與城市建立更深刻連結，9月28日將舉辦大稻埕文化走讀活動，名額40人、全程免費，邀請在台工作的印尼、菲律賓、越南與泰國朋友報名。

勞動局表示，「城市有你更有味」的大稻埕文化走讀活動，即將於9月28日登場，勞動力重建運用處邀請移工朋友一同走進台北最具歷史氛圍的街區大稻埕，感受文化深度與城市溫度。

台北市勞動局長王秋冬透過新聞稿表示，大稻埕作為見證台北輝煌時光地標，無論是歷史建築輪廓、廟宇及教堂，或探訪各式特色小吃與商家，都使得這個充滿文史氛圍街區成為外國人必訪景點。

王秋冬表示，大稻埕文化走讀活動不同於傳統導覽或單向講述，將搭配「實地參與」與「互動任務」融合設計，希望透過身體行走與視野觀察，讓移工朋友與城市之間建立更深刻連結。

勞動力重建運用處補充說明，為因應來自不同語言背景移工，將提供不同語言分組導覽，活動名額共40人，全程免費，邀請在台工作的印尼、菲律賓、越南與泰國籍朋友報名參加，透過拍照打卡、任務互動及文化體驗等方式留下屬於自己的城市記憶。

新聞稿提到，活動全程將紀錄並分享於「台北移工學校」YouTube頻道以及「手牽手 at Taipei」Facebook專頁，期待透過社群媒體擴散效應，提升大眾對移工在地生活與文化參與的關注與理解。

