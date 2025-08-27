快訊

川普開除Fed理事後果多嚴重？美國民眾恐陷「雙漲」風暴

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

聽新聞
0:00 / 0:00

敬師金、獎勵金雙加碼！ 北市推3大方案迎教師節

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
9月是敬師月，北市教育局今宣布3大方案，包含提高獎勵金補助人數、教師專屬優惠、校園建置教師專業發展空間，盼透過制度、環境、獎金等具體作為讓教師感到被重視，促使優秀人才願意留在北市。圖／北市教育局提供
9月是敬師月，北市教育局今宣布3大方案，包含提高獎勵金補助人數、教師專屬優惠、校園建置教師專業發展空間，盼透過制度、環境、獎金等具體作為讓教師感到被重視，促使優秀人才願意留在北市。圖／北市教育局提供

9月是敬師月，北市教育局今宣布3大方案，包含提高獎勵金補助人數、教師專屬優惠、校園建置教師專業發展空間，盼透過制度、環境、獎金等具體作為讓教師感到被重視，促使優秀人才願意留在北市，激勵教育環境士氣。

教育局表示，今年2000元的教師節敬師金，也首度擴大發放至私立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保中心，發放總人數提升至3萬6000人以上，發放總額達7200萬元。

台北市教師會今年也與161家企業與場館，推出「教師專屬優惠寶典」，優惠廠商較去年增加72家成長近1倍，包含南港六福萬怡酒店、晶華酒店、寒舍艾麗酒店、納智捷等都推出教師節專屬，其中101觀景台購票優惠從去年的9折加碼至今年的8折，教師只要出示教師證，即可享受專屬禮遇。

教育局也說，為支持教師承擔教學、行政、輔導與親師溝通等多重責任，自114學年起修正「公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」，將各校獎勵名額比例由5％提高至10％，共2萬1133位教師中，從約1057名提升至2113名可拿到3600元獎勵金，受惠獎勵總金額逾760萬元，讓更多優秀教師被看見並激勵士氣。

此外，114學年起推動「教師專業發展空間2.0」，將補助6至8所學校，每校最高90萬元，總補助最高720萬，不僅是環境優化更著重教師專業交流功能與心理支持，讓教師能在舒適、安全環境中休息、舒緩情緒並專業對話，增進團隊凝聚力。

酒店 教師節 教育局

延伸閱讀

拆公館圓環在地炸鍋...北市議員批沒收到通知 里長：99％里民反對

推中國製機械狗巡視人行道 北市新工處：未啟用

影／北市失業男疑找工作不順 隨機怒揍路人一拳…遭制止被逮

台鐵教師節連假已售逾6.6張票 北花自強號仍有座位 本周五重新釋票

相關新聞

敬師金、獎勵金雙加碼！ 北市推3大方案迎教師節

9月是敬師月，北市教育局今宣布3大方案，包含提高獎勵金補助人數、教師專屬優惠、校園建置教師專業發展空間，盼透過制度、環境...

蔣萬安反映公務人才流動頻繁 考試院允完善制度

考試院副院長許舒翔等人今天拜會台北市政府，台北市長蔣萬安反映，北市府工作日益繁雜，公務人才流動益趨頻繁，考試院則表示會將...

新北石門富基社區多元課程 週三體適能動健康

石門區的富基社區發展協會，鼓勵社區成員多多外出聚會活動，特別安排多元的課程，可以說是天天都有活動讓社區成員參與。其中每週三的動健康課程，邀請專業體適能教練來上課，應用方便取得的運動道具，讓社區成員們與長輩們訓練肌肉，動一動平時比較少運動到的部位。

新北平溪望古觀瀑步道環境升級 提升遊客旅遊體驗

新北市觀光旅遊局推動中央景點優化體驗加值計畫，針對平溪區「嶺腳寮－望古觀瀑步道」進行整體環境營造工程，目前望古觀瀑步道主要改善工程已完工，今(27)日平溪區長李天民與望古里長林寶玫到現場視察成果，不少遊客也在現場對改善後的友善環境表示肯定與讚賞。

新北貢寮雙玉里田寮洋街道路拓寬完成 交通更安全

貢寮區雙玉里田寮洋街過去因道路狹窄、彎道多，長年以來會車困難，甚至曾發生車輛摔落邊坡的事故，居民與用路人通行風險極高。如今經過拓寬與整建，路幅變寬、路面平整，安全性大幅提升，行車更順暢，今(27)日雙玉里長吳永彬與貢寮區長柯建輝也到場視察，肯定這項道路改善對地方的實質助益。

老協助新北汐止弱勢家庭修漏水屋 現勘、丈量九月進場施作

老人福利關懷協會，除了定期訪視送物資關懷弱勢家庭，也將協助汐止智慧里一戶弱勢家庭的漏水房屋進行修繕，在上個星期里長動員志工，幫忙清理房子後，老協也和包商到場，進行現勘、丈量，並且將清空住所、更換屋頂以及土建工期定下來，預計下個月就可以進場施作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。