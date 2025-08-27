敬師金、獎勵金雙加碼！ 北市推3大方案迎教師節

9月是敬師月，北市教育局今宣布3大方案，包含提高獎勵金補助人數、教師專屬優惠、校園建置教師專業發展空間，盼透過制度、環境、獎金等具體作為讓教師感到被重視，促使優秀人才願意留在北市，激勵教育環境士氣。

教育局表示，今年2000元的教師節敬師金，也首度擴大發放至私立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保中心，發放總人數提升至3萬6000人以上，發放總額達7200萬元。

台北市教師會今年也與161家企業與場館，推出「教師專屬優惠寶典」，優惠廠商較去年增加72家成長近1倍，包含南港六福萬怡酒店、晶華酒店、寒舍艾麗酒店、納智捷等都推出教師節專屬，其中101觀景台購票優惠從去年的9折加碼至今年的8折，教師只要出示教師證，即可享受專屬禮遇。

教育局也說，為支持教師承擔教學、行政、輔導與親師溝通等多重責任，自114學年起修正「公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」，將各校獎勵名額比例由5％提高至10％，共2萬1133位教師中，從約1057名提升至2113名可拿到3600元獎勵金，受惠獎勵總金額逾760萬元，讓更多優秀教師被看見並激勵士氣。

此外，114學年起推動「教師專業發展空間2.0」，將補助6至8所學校，每校最高90萬元，總補助最高720萬，不僅是環境優化更著重教師專業交流功能與心理支持，讓教師能在舒適、安全環境中休息、舒緩情緒並專業對話，增進團隊凝聚力。

