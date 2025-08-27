敬師金、獎勵金雙加碼！ 北市推3大方案迎教師節
9月是敬師月，北市教育局今宣布3大方案，包含提高獎勵金補助人數、教師專屬優惠、校園建置教師專業發展空間，盼透過制度、環境、獎金等具體作為讓教師感到被重視，促使優秀人才願意留在北市，激勵教育環境士氣。
教育局表示，今年2000元的教師節敬師金，也首度擴大發放至私立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保中心，發放總人數提升至3萬6000人以上，發放總額達7200萬元。
台北市教師會今年也與161家企業與場館，推出「教師專屬優惠寶典」，優惠廠商較去年增加72家成長近1倍，包含南港六福萬怡酒店、晶華酒店、寒舍艾麗酒店、納智捷等都推出教師節專屬，其中101觀景台購票優惠從去年的9折加碼至今年的8折，教師只要出示教師證，即可享受專屬禮遇。
教育局也說，為支持教師承擔教學、行政、輔導與親師溝通等多重責任，自114學年起修正「公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」，將各校獎勵名額比例由5％提高至10％，共2萬1133位教師中，從約1057名提升至2113名可拿到3600元獎勵金，受惠獎勵總金額逾760萬元，讓更多優秀教師被看見並激勵士氣。
此外，114學年起推動「教師專業發展空間2.0」，將補助6至8所學校，每校最高90萬元，總補助最高720萬，不僅是環境優化更著重教師專業交流功能與心理支持，讓教師能在舒適、安全環境中休息、舒緩情緒並專業對話，增進團隊凝聚力。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言