老協助新北汐止弱勢家庭修漏水屋 現勘、丈量九月進場施作

老人福利關懷協會，除了定期訪視送物資關懷弱勢家庭，也將協助汐止智慧里一戶弱勢家庭的漏水房屋進行修繕，在上個星期里長動員志工，幫忙清理房子後，老協也和包商到場，進行現勘、丈量，並且將清空住所、更換屋頂以及土建工期定下來，預計下個月就可以進場施作。

住在汐止區智慧里大同路二段的蔡伯伯兩夫妻，得癌症身體都不好，住的也是會漏水的老房子，破舊斑駁，生活十分辛苦，尤其鐵皮屋的房子，下雨天漏水、客廳、房間、廁所的天花板都塌陷了，但兩夫妻根本沒錢也無力修理，經過里長黃智明反應後，現在老人福利關懷協會決定要幫忙修繕，而在黃里長號召志工，幫忙先清出臨時可以放一張床睡覺的空間後，老協也和包商到場，進行現勘、丈量，討論修繕工程要怎麼進行。

老人福利關懷協會社工須才容表示，主要是幫蔡大哥的家做房屋修繕，並且做清潔跟打掃，因為在經過訪視了解後，發現蔡大哥家裡會漏水，影響到生活，在評估完因為房子問題還蠻嚴重的，所以，目前是要幫忙更換屋頂，做鐵皮然後側邊的牆壁做防水，預計這幾天就會開始，預計工期到11月左右，為了接下來修繕順利，先邀大家來場勘，資源連結，里長也協助動員志工再幫忙清空修繕處所，才能進場開始做。

智慧里長黃智明指出，老協和施工單位來現場，討論施工的優先順序，有給了一個初步的行程表，今(27)日就會開始先做臨時電拉設，大概在9/7日左右，還要再派志工來，把蔡先生原來生活起居的地方都淨空，搬移家具，不要的東西清掉，至於施工部分，屋頂會先拆除，整個更新，接著就會進行土建，大概11月底就全部完成了。

蔡先生說真的很感謝里長、志工，還有老人福利關懷協會的幫忙，不但定期訪視送物資，現在還幫忙要修繕漏水的房屋，真的特別感謝，讓他們有修好的屋子可以住，很開心。

