老協助新北汐止弱勢家庭修漏水屋 現勘、丈量九月進場施作

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
老人福利關懷協會和包商到場，進行現勘、丈量，討論修繕工程要怎麼進行。 圖／觀天下有線電視提供
老人福利關懷協會和包商到場，進行現勘、丈量，討論修繕工程要怎麼進行。 圖／觀天下有線電視提供

老人福利關懷協會，除了定期訪視送物資關懷弱勢家庭，也將協助汐止智慧里一戶弱勢家庭的漏水房屋進行修繕，在上個星期里長動員志工，幫忙清理房子後，老協也和包商到場，進行現勘、丈量，並且將清空住所、更換屋頂以及土建工期定下來，預計下個月就可以進場施作。

住在汐止區智慧里大同路二段的蔡伯伯兩夫妻，得癌症身體都不好，住的也是會漏水的老房子，破舊斑駁，生活十分辛苦，尤其鐵皮屋的房子，下雨天漏水、客廳、房間、廁所的天花板都塌陷了，但兩夫妻根本沒錢也無力修理，經過里長黃智明反應後，現在老人福利關懷協會決定要幫忙修繕，而在黃里長號召志工，幫忙先清出臨時可以放一張床睡覺的空間後，老協也和包商到場，進行現勘、丈量，討論修繕工程要怎麼進行。

老人福利關懷協會社工須才容表示，主要是幫蔡大哥的家做房屋修繕，並且做清潔跟打掃，因為在經過訪視了解後，發現蔡大哥家裡會漏水，影響到生活，在評估完因為房子問題還蠻嚴重的，所以，目前是要幫忙更換屋頂，做鐵皮然後側邊的牆壁做防水，預計這幾天就會開始，預計工期到11月左右，為了接下來修繕順利，先邀大家來場勘，資源連結，里長也協助動員志工再幫忙清空修繕處所，才能進場開始做。

智慧里長黃智明指出，老協和施工單位來現場，討論施工的優先順序，有給了一個初步的行程表，今(27)日就會開始先做臨時電拉設，大概在9/7日左右，還要再派志工來，把蔡先生原來生活起居的地方都淨空，搬移家具，不要的東西清掉，至於施工部分，屋頂會先拆除，整個更新，接著就會進行土建，大概11月底就全部完成了。

蔡先生說真的很感謝里長、志工，還有老人福利關懷協會的幫忙，不但定期訪視送物資，現在還幫忙要修繕漏水的房屋，真的特別感謝，讓他們有修好的屋子可以住，很開心。

漏水 房子 汐止

相關新聞

敬師金、獎勵金雙加碼！ 北市推3大方案迎教師節

9月是敬師月，北市教育局今宣布3大方案，包含提高獎勵金補助人數、教師專屬優惠、校園建置教師專業發展空間，盼透過制度、環境...

蔣萬安反映公務人才流動頻繁 考試院允完善制度

考試院副院長許舒翔等人今天拜會台北市政府，台北市長蔣萬安反映，北市府工作日益繁雜，公務人才流動益趨頻繁，考試院則表示會將...

新北石門富基社區多元課程 週三體適能動健康

石門區的富基社區發展協會，鼓勵社區成員多多外出聚會活動，特別安排多元的課程，可以說是天天都有活動讓社區成員參與。其中每週三的動健康課程，邀請專業體適能教練來上課，應用方便取得的運動道具，讓社區成員們與長輩們訓練肌肉，動一動平時比較少運動到的部位。

新北平溪望古觀瀑步道環境升級 提升遊客旅遊體驗

新北市觀光旅遊局推動中央景點優化體驗加值計畫，針對平溪區「嶺腳寮－望古觀瀑步道」進行整體環境營造工程，目前望古觀瀑步道主要改善工程已完工，今(27)日平溪區長李天民與望古里長林寶玫到現場視察成果，不少遊客也在現場對改善後的友善環境表示肯定與讚賞。

新北貢寮雙玉里田寮洋街道路拓寬完成 交通更安全

貢寮區雙玉里田寮洋街過去因道路狹窄、彎道多，長年以來會車困難，甚至曾發生車輛摔落邊坡的事故，居民與用路人通行風險極高。如今經過拓寬與整建，路幅變寬、路面平整，安全性大幅提升，行車更順暢，今(27)日雙玉里長吳永彬與貢寮區長柯建輝也到場視察，肯定這項道路改善對地方的實質助益。

